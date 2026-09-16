Відомого актора заскочили з молодшою на 31 рік жінкою (фото)

71-річному американському актору Кевіну Костнеру після скандального розлучення з дизайнеркою Крістін Баумгартнер приписують новий роман.

Останнім часом у ЗМІ активно обговорюють його ймовірний роман із 40-річною жінкою на ім'я Дженніфер, з якою актора помітили разом, проте офіційних коментарів щодо цього він наразі не дає.

Новий роман Кевіна Костнера?

Зірку екрану днями помітили в товаристві Дженніфер Мілберн, 40-річної колишньої стюардеси, а нині лайфстайл-коучки. Вони були в супермаркеті неподалік від маєтку актора в Санта-Барбарі. Парочка купила стейків, овочів, пластівців та грейпфрутового соку.

Журналісти зв'язалися з жінкою, і вона підтвердила, що це правда. Втім, обірвала розмову, коли її спитали, чи вони з Кевіном разом.

Нова ймовірна дівчина Кевіна Костнера Фото: Instagram

Актор та його нова ймовірна обраниця могли познайомитися в Аспені, де актор має ранчо. Дженніфер багато співпрацювала з місцевими брендами як модель.

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Кевін Костнер Фото: Instagram

Особисте життя Кевіна Костнера

Зірка фільмів "Охоронець" та "Єллоустоун" був двічі одружений і є батьком сімох дітей від трьох різних жінок.

Перший шлюб із Сінді Сілвою (1978–1994). Свою першу дружину актор зустрів ще під час навчання в Каліфорнійському університеті. Вони прожили разом 16 років на піку його голлівудської кар'єри та виховали трьох дітей: Енні (1984), Лілі (1986) та Джо (1988). Пара розлучилася у 1994 році.

Роман з Бріджит Руні. Після першого розлучення Костнер мав нетривалі стосунки з Бріджит Руні, у яких у 1996 році народився його четвертий син — Ліам.

Другий шлюб із Крістін Баумгартнер (2004–2024). З дизайнеркою сумок Крістін Баумгартнер актор одружився у 2004 році. У цьому шлюбі народилося троє дітей: Кейден (2007), Гейс (2009) та Грейс (2010). У травні 2023 року Крістін неочікувано подала на розлучення. Шлюборозлучний процес тривав майже рік і супроводжувався публічними суперечками через аліменти та поділ майна. Восени 2025 року Крістін вийшла заміж за фінансиста Джоша Коннора, який раніше був другом і сусідом актора.

Після болісного розриву з Крістін актор зазначав, що попри все залишається відкритим до нового кохання. Преса приписувала йому чимало романів із відомими жінками — від Різ Візерспун та Шерон Стоун до співачки Джуел.

У 2025 році актор мав романтичні стосунки з колишньою дружиною мільярдера Келлі Нунан Горес.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оскароносний актор і режисер Кевін Костнер спровокував чутки про новий роман після того, як сфотографувався на Суперкубку в Новому Орлеані з колишньою ведучою шоу Today, 60-річною Годою Котб.

Актор показав рідкісний знімок, на якому він позує з шістьма зі своїх семи дітей.

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун і Кевін Костнер "фліртували" на одному заході.