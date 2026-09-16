"Пощечина женщинам": Сидни Свини оказалась в центре скандала из-за откровенной рекламы (видео)

Голливудская актриса и звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини оказалась в центре скандала. Она снялась в провокационной рекламе ставок на спорт. Знаменитость позировала обнажённой, прикрываясь мячами.

Откровенный ролик Сидни Свини опубликовала в Instagram (sydney_sweeney). Она рекламировала приложение Novig, разработанное для прогнозов спортивных ставок. Видео посмотрели более миллиона человек.

Что известно о скандале с Сидни Свини

В ролике голливудская актриса позирует полностью обнажённой. Однако она прикрыла интимные места спортивным инвентарём. В рекламе знаменитость говорит: "Нет ставок на войну или смерть, и нет политики. Только спорт".

Из-за такой рекламы Сидни Свини засыпали гневными комментариями. Соцсети взорвались, поскольку она якобы сексуализирует женщин в спорте.

На скандальный ролик также отреагировала олимпийская чемпионка по плаванию, австралийка Ариарн Титмус. По её словам, такие видео принижают значение достижений спортсменок.

Видео дня

"Это очень раздражает. Это пощечина всем женщинам, которые посвятили жизнь совершенствованию в своём деле, всем женщинам, которые любят спорт за его истинную суть: командную работу, дружбу, преданность делу, совершенство, единство. Как мы можем жить в мире, где до сих пор существует монетизация женского тела и сексуализация женского спорта?" — заявила она.

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Кроме того, бывшая профессиональная регбистка Джоди Аунсли считает, что такой подход к рекламе принижает значение спортивных достижений женщин и переносит все внимание на их внешний вид.

Отметим, что после критики со стороны общественности Сидни Свини никак не отреагировала на скандал. Впрочем, звезда потеряла 200 тысяч подписчиков в социальной сети.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сидни Свини поделилась редкими романтическими снимками со своим возлюбленным, предпринимателем и продюсером Скаутом Брауном. Актриса приурочила публикацию к 45-летию своего избранника, трогательно поздравив его с праздником.

Также голливудская актриса снялась в фотосессии для модного глянцевого журнала и рассказала о своем страхе.

Кроме того, Сидни Свини резко ответила голливудской продюсерше Кэрол Баум на критику в адрес её внешности и таланта. 81-летняя продюсерша разгромила последнюю роль Сидни, заявив, что фильм "непривлекательный", и подвергла критике её актёрские способности.