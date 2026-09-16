"Ляпас жінкам": Сідні Свіні потрапила у скандал за відверту рекламу (відео)

Голлівудська актриса та зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні потрапила у скандал. Вона знялась у провокаційній рекламі ставок на спорт. Знаменитість позувала без одягу, прикриваючись м’ячами.

Відвертий ролик Сідні Свіні оприлюднила в Instagram (sydney_sweeney). Вона рекламувала застосунок Novig, який розробили для прогнозів спортивних ставок. Відео подивились понад мільйон людей.

Що відомо про скандал з Сідні Свіні

У ролику голлівудська акторка позує повністю оголена. Однак вона прикрила інтимні місця спортивним інвентарем. У рекламі знаменитість каже: "Немає ставок на війни чи смерті, й немає політики. Лише спорт".

Через таку рекламу Сідні Свіні засипали гнівними коментарям. Соцмережі вибухнули, оскільки вона нібито сексуалізує жінок у спорті.

На скандальний ролик також відреагувала олімпійська чемпіонка з плавання, австралійка Аріарн Тітмус. За її словами, такі відео знецінюють досягнення спортсменок.

Видео дня

"Це дуже дратує. Це ляпас усім жінкам, які присвятили життя вдосконаленню у своїй справі, усім жінкам, які люблять спорт за його справжню суть: командну роботу, дружбу, відданість справі, досконалість, єдність. Як ми можемо жити у світі, де досі існує монетизація жіночого тіла та сексуалізація жіночого спорту?" — заявила вона.

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Окрім цього, колишня професійна регбістка Джоді Аунслі вважає, що такий підхід до реклами знецінює спортивні досягнення жінок і зміщує усю увага на їх зовнішній вигляд.

Зазначимо, що після критики суспільства Сідні Свіні ніяк не відреагувала на скандал. Втім, зірка втратила 200 тисяч підписників у соцмережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сідні Свіні поділилася рідкісними романтичними кадрами зі своїм коханим, підприємцем і продюсером Скаутом Брауном. Публікацію акторка приурочила до 45-річчя обранця, зворушливо привітавши його зі святом.

Також голлівудська акторка знялася у фотосесії для модного глянцю і розповіла про свій страх.

Крім цього, Сідні Свіні різко відповіла голлівудській продюсерці Керол Баум на критику щодо її зовнішності та таланту. 81-річна продюсерка розгромила останню роль Сідні, стверджуючи, що фільм "неглянучий", і піддала критиці її акторські здібності.