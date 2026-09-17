Франция удивила своим выбором на "Оскар": страну представит фильм российского режиссера

Франция официально выдвинула на "Оскар" драматическую картину режиссера-изгнанника Андрея Звягинцева о российской реальности во время войны, чем вызвала возмущение киносообщества.

Франция официально выдвинула фильм "Минотавр" российского режиссёра в эмиграции Андрея Звягинцева на премию "Оскар-2027" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Решение было принято французским комитетом 16 сентября после финального отбора, в который вошли пять картин. Об этом сообщает Variety.

Фильм, ранее удостоенный Гран-при Каннского кинофестиваля, обошел такие картины, как историческая дилогия "Битва де Голля — эпоха сопротивления" Антонена Бодри, "Неизвестный" Артура Арари, "Града" Марин Атлан и анимационный фильм "Железный мальчик" Луи Клиши. 10 сентября Национальный центр кино Франции (CNC) обнародовал этот шорт-лист, а 16 сентября комиссия заслушала представителей фильмов и сделала окончательный выбор.

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Комиссию возглавлял киноисторик Шарль Тессон. Всего в ее состав входили 11 представителей французской киноиндустрии.

Президент CNC Гаэтан Брюэль после объявления решения заявил, что выбор "Минотавра" демонстрирует роль Франции в международных копродукциях. Он также подчеркнул участие страны в поддержке кинематографистов из разных государств.

"Этот отбор призван продемонстрировать способность Франции поддерживать ведущих кинематографистов мира, повышая шансы страны на победу в номинации "Лучший международный фильм", — заявил Брюэль.

Новые правила "Оскара"

В этом году правила Академии в отношении международных фильмов изменились. Для 99-й церемонии картину теперь можно представить в этой категории не только в качестве официального представителя страны. Фильм на языке, отличном от английского, также может быть принят к рассмотрению, если он получил одну из определённых Академией главных наград на шести международных фестивалях. В список входят Берлинский, Пусанский, Каннский, Санденский, Торонтский и Венецианский кинофестивали.

В то же время в случае с фильмом "Минотавр" Франция сама выбрала эту картину в качестве своего представителя. То есть изменения в правилах Академии не являются причиной выдвижения Францией этого фильма, но они создают дополнительный механизм для попадания неанглоязычных фильмов в международную категорию.

Важно также то, что начиная с 99-й церемонии в категории "Лучший международный фильм" номинантом официально будет считаться сам фильм, а не страна, представившая его.

Когда объявят номинантов

Французская комиссия уже сделала свой выбор, но это ещё не означает номинацию на "Оскар". Фильм сначала должен быть представлен в Американскую киноакадемию и пройти общую процедуру отбора.

Согласно календарю CNC, крайний срок подачи фильмов в категории "Международное кино" — 30 сентября 2026 года. Шорт-лист из 15 картин должен быть объявлен 15 декабря, а окончательные пять номинантов — 21 января 2027 года.

99-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.

Кто такой Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев — российский режиссёр и сценарист, который после начала полномасштабного вторжения покинул Россию, и "Минотавр" стал его первым фильмом, снятым после отъезда из страны.

Он родился в Новосибирске, окончил театральное училище по специальности "актер", а затем переехал в Москву, где учился в Российском институте театрального искусства.

Звягинцев дебютировал в качестве режиссёра в 2000 году, а международное признание получил после выхода фильма "Возвращение" в 2003 году. Фильм получил, в частности, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и несколько других международных и российских кинопремий. Звягинцев также является лауреатом Каннского кинофестиваля и номинантом на "Оскар".

Что известно о "Минотавре"

"Минотавр" — политическая драма и триллер российского режиссёра-эмигранта Андрея Звягинцева, вышедший в 2026 году. Фильм был представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где режиссёр получил Гран-при — вторую по значимости награду после "Золотой пальмовой ветви".

Фильм был снят при участии французских, немецких и латвийских продюсерских компаний. Среди продюсеров — французские CG Cinéma и MK Productions, а также латвийская Forma Pro Films и немецкая Razor Film Produktion. Французский CNC поддержал проект в рамках программы помощи мировому кинематографу.

Съемки проходили в Латвии. По данным Каннского фестиваля, фильм является французско-латвийско-немецкой копродукцией, а его продолжительность составляет около 140 минут. Премьера во французских кинотеатрах запланирована на 14 октября 2026 года.

О чем фильм

Фильм "Минотавр" — это психологическая драма и политический триллер, события которого разворачиваются осенью 2022 года в неназванном российском городе на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Главный герой, состоятельный владелец логистической компании Глеб, переживает глубокий личный кризис из-за измены своей жены Галины. В то же время личная драма переплетается с военной реальностью: от его предприятия военные власти требуют предоставить "живую силу" — отправить на войну 14 сотрудников. Это требование становится прямой аллегорией древнегреческого мифа о Минотавре, который требовал регулярных человеческих жертв для поддержания кровавого порядка.

Снятый в Латвии русскоязычный фильм исследует моральный развал, конформизм и равнодушие современного российского общества и элит, которые приспосабливаются к преступлениям государства.

Сам Каннский фестиваль отмечает, что Звягинцев в фильме "Минотавр" обращается к войне в Украине как к фону истории и делает это как российский режиссёр, выступавший против войны.

Reuters также сообщало, что в фильме личный конфликт главного героя разворачивается параллельно с мобилизацией в России. По словам агентства, Звягинцев перенес в современную историю мотивы французского фильма Клода Шаброля "Неверная жена" 1969 года.

Напомним, что на церемонии награждения в Каннах Андрей Звягинцев воспользовался своей речью, чтобы призвать к прекращению войны против Украины.

Итак, хотя фильм "Минотавр" снят российским режиссёром и на русском языке, Франция будет представлять его в международной номинации "Оскара". Это стало возможным благодаря участию Франции в производстве картины и её отбору французской комиссией.

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