Франция удивила своим выбором на "Оскар": страну представит фильм российского режиссера
Франция официально выдвинула на "Оскар" драматическую картину режиссера-изгнанника Андрея Звягинцева о российской реальности во время войны, чем вызвала возмущение киносообщества.
Франция официально выдвинула фильм "Минотавр" российского режиссёра в эмиграции Андрея Звягинцева на премию "Оскар-2027" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Решение было принято французским комитетом 16 сентября после финального отбора, в который вошли пять картин. Об этом сообщает Variety.
Фильм, ранее удостоенный Гран-при Каннского кинофестиваля, обошел такие картины, как историческая дилогия "Битва де Голля — эпоха сопротивления" Антонена Бодри, "Неизвестный" Артура Арари, "Града" Марин Атлан и анимационный фильм "Железный мальчик" Луи Клиши. 10 сентября Национальный центр кино Франции (CNC) обнародовал этот шорт-лист, а 16 сентября комиссия заслушала представителей фильмов и сделала окончательный выбор.
Комиссию возглавлял киноисторик Шарль Тессон. Всего в ее состав входили 11 представителей французской киноиндустрии.
Президент CNC Гаэтан Брюэль после объявления решения заявил, что выбор "Минотавра" демонстрирует роль Франции в международных копродукциях. Он также подчеркнул участие страны в поддержке кинематографистов из разных государств.
"Этот отбор призван продемонстрировать способность Франции поддерживать ведущих кинематографистов мира, повышая шансы страны на победу в номинации "Лучший международный фильм", — заявил Брюэль.
Новые правила "Оскара"
В этом году правила Академии в отношении международных фильмов изменились. Для 99-й церемонии картину теперь можно представить в этой категории не только в качестве официального представителя страны. Фильм на языке, отличном от английского, также может быть принят к рассмотрению, если он получил одну из определённых Академией главных наград на шести международных фестивалях. В список входят Берлинский, Пусанский, Каннский, Санденский, Торонтский и Венецианский кинофестивали.
В то же время в случае с фильмом "Минотавр" Франция сама выбрала эту картину в качестве своего представителя. То есть изменения в правилах Академии не являются причиной выдвижения Францией этого фильма, но они создают дополнительный механизм для попадания неанглоязычных фильмов в международную категорию.
Важно также то, что начиная с 99-й церемонии в категории "Лучший международный фильм" номинантом официально будет считаться сам фильм, а не страна, представившая его.
Когда объявят номинантов
Французская комиссия уже сделала свой выбор, но это ещё не означает номинацию на "Оскар". Фильм сначала должен быть представлен в Американскую киноакадемию и пройти общую процедуру отбора.
Согласно календарю CNC, крайний срок подачи фильмов в категории "Международное кино" — 30 сентября 2026 года. Шорт-лист из 15 картин должен быть объявлен 15 декабря, а окончательные пять номинантов — 21 января 2027 года.
99-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.
Кто такой Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев — российский режиссёр и сценарист, который после начала полномасштабного вторжения покинул Россию, и "Минотавр" стал его первым фильмом, снятым после отъезда из страны.
Он родился в Новосибирске, окончил театральное училище по специальности "актер", а затем переехал в Москву, где учился в Российском институте театрального искусства.
Звягинцев дебютировал в качестве режиссёра в 2000 году, а международное признание получил после выхода фильма "Возвращение" в 2003 году. Фильм получил, в частности, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и несколько других международных и российских кинопремий. Звягинцев также является лауреатом Каннского кинофестиваля и номинантом на "Оскар".
Что известно о "Минотавре"
"Минотавр" — политическая драма и триллер российского режиссёра-эмигранта Андрея Звягинцева, вышедший в 2026 году. Фильм был представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где режиссёр получил Гран-при — вторую по значимости награду после "Золотой пальмовой ветви".
Фильм был снят при участии французских, немецких и латвийских продюсерских компаний. Среди продюсеров — французские CG Cinéma и MK Productions, а также латвийская Forma Pro Films и немецкая Razor Film Produktion. Французский CNC поддержал проект в рамках программы помощи мировому кинематографу.
Съемки проходили в Латвии. По данным Каннского фестиваля, фильм является французско-латвийско-немецкой копродукцией, а его продолжительность составляет около 140 минут. Премьера во французских кинотеатрах запланирована на 14 октября 2026 года.
О чем фильм
Фильм "Минотавр" — это психологическая драма и политический триллер, события которого разворачиваются осенью 2022 года в неназванном российском городе на фоне полномасштабного вторжения в Украину.
Главный герой, состоятельный владелец логистической компании Глеб, переживает глубокий личный кризис из-за измены своей жены Галины. В то же время личная драма переплетается с военной реальностью: от его предприятия военные власти требуют предоставить "живую силу" — отправить на войну 14 сотрудников. Это требование становится прямой аллегорией древнегреческого мифа о Минотавре, который требовал регулярных человеческих жертв для поддержания кровавого порядка.
Снятый в Латвии русскоязычный фильм исследует моральный развал, конформизм и равнодушие современного российского общества и элит, которые приспосабливаются к преступлениям государства.
Сам Каннский фестиваль отмечает, что Звягинцев в фильме "Минотавр" обращается к войне в Украине как к фону истории и делает это как российский режиссёр, выступавший против войны.
Reuters также сообщало, что в фильме личный конфликт главного героя разворачивается параллельно с мобилизацией в России. По словам агентства, Звягинцев перенес в современную историю мотивы французского фильма Клода Шаброля "Неверная жена" 1969 года.
Напомним, что на церемонии награждения в Каннах Андрей Звягинцев воспользовался своей речью, чтобы призвать к прекращению войны против Украины.
Итак, хотя фильм "Минотавр" снят российским режиссёром и на русском языке, Франция будет представлять его в международной номинации "Оскара". Это стало возможным благодаря участию Франции в производстве картины и её отбору французской комиссией.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Ольга Сумская сыграла мать двух сыновей в криминальной драме "Скамер" режиссера Дмитрия Ефремова, которая рассказывает о братьях из Днепра, до начала полномасштабной войны занимавшихся телефонным мошенничеством. Премьера фильма состоялась в Киеве, где собрались актеры, блогеры и представители СМИ, а после показа Сумская рассказала, почему ее героиня оказалась для нее особенно близка.
- В 2026 году украинский комментатор Алексей Гнатковский эмоционально отреагировал на победу россиянина Павла Таланкина на "Оскаре" за документальный фильм "Мистер Никто против Путина". Во время прямой трансляции он упомянул фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и заявил, что российская сторона использует международные площадки для продвижения собственных нарративов.