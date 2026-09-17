Франція здивувала вибором на "Оскар": країну представить фільм російського режисера

Франція офіційно висунула на "Оскар" драматичну стрічку режисера-вигнанця Андрія Звягінцева про російську дійсність під час війни, розгнівавши кіноспільноту.

Франція офіційно висунула фільм "Мінотавр" російського режисера в еміграції Андрія Звягінцева на премію "Оскар-2027" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Рішення ухвалив французький комітет 16 вересня після фінального відбору, до якого увійшли п’ять стрічок. Про це повідомляє Variety.

Стрічка, яка раніше здобула Гран-прі Каннського кінофестивалю, обійшла такі картини, як історична дилогія "Битва де Голля — епоха опору" Де Голль" Антонена Бодрі, "Невідомий" Артура Арарі, "Градива" Марін Атлан та анімаційний фільм "Залізний хлопчик" Луї Кліші. 10 вересня Національний центр кіно Франції (CNC) оприлюднив цей шортлист, а 16 вересня комісія заслухала представників фільмів і зробила остаточний вибір.

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Комісію очолював історик кіно Шарль Тессон. Загалом до неї входили 11 представників французької кіноіндустрії.

Президент CNC Гаетан Брюель після оголошення рішення заявив, що вибір "Мінотавра" демонструє роль Франції у міжнародних копродукціях. Він також наголосив на участі країни у підтримці кінематографістів з різних держав.

"Цей відбір має продемонструвати здатність Франції підтримувати провідних кінематографістів світу, підвищуючи шанси країни на перемогу в категорії "Найкращий міжнародний фільм"", — заявив Брюель.

Нові правила "Оскара"

Цьогоріч правила Академії щодо міжнародного фільму змінилися. Для 99-ї церемонії картину тепер можна подати до цієї категорії не лише як офіційного представника країни. Фільм неанглійською мовою також може потрапити до розгляду, якщо він отримав одну з визначених Академією головних нагород на шести міжнародних фестивалях. До переліку входять Берлінський, Пусанський, Каннський, Санденський, Торонто та Венеційський кінофестивалі.

Водночас у випадку "Мінотавра" Франція сама обрала стрічку своїм представником. Тобто зміни правил Академії не є причиною французького висунення, але вони створюють додатковий механізм для потрапляння неангломовних фільмів до міжнародної категорії.

Важливо й те, що з 99-ї церемонії в категорії "Найкращий міжнародний фільм" номінантом офіційно вважатиметься сам фільм, а не країна, яка його подала.

Коли оголосять номінантів

Французька комісія вже зробила свій вибір, але це ще не означає номінацію на "Оскар". Картину спочатку мають подати до Американської кіноакадемії та пройти загальну процедуру відбору.

За календарем CNC, кінцевий термін подання фільмів у категорії міжнародного кіно — 30 вересня 2026 року. Шортлист із 15 картин мають оголосити 15 грудня, а остаточні п'ять номінантів — 21 січня 2027 року.

99-та церемонія "Оскара" відбудеться 14 березня 2027 року в Лос-Анджелесі.

Хто такий Андрій Звягінцев

Андрій Звягінцев – російський режисер і сценарист, який після початку повномасштабного вторгнення залишив Росію, і "Мінотавр" став його першою картиною, створеною після виїзду з країни.

Він народився в Новосибірську, закінчив театральне училище за спеціальністю "актор", а згодом переїхав до Москви, де навчався в Російському інституті театрального мистецтва.

Звягінцев дебютував у ролі режисера у 2000 році, а міжнародне визнання отримав після виходу фільму "Повернення" у 2003 році. Стрічка здобула, зокрема, Золотого лева Венеційського кінофестивалю та кілька інших міжнародних і російських кінопремій. Звягінцев також є лауреатом Каннського кінофестивалю і номінантом на Оскар.

Що відомо про "Мінотавра"

"Мінотавр" — політична драма та трилер російського режисера в еміграції Андрія Звягінцева, випущена у 2026 році. Стрічка була представлена в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, де режисер отримав Гран-прі — другу за значущістю нагороду після "Золотої пальмової гілки".

Фільм було створено за участю французьких, німецьких та латвійських продюсерських компаній. Серед виробників — французькі CG Cinéma та MK Productions, а також латвійська Forma Pro Films і німецька Razor Film Produktion. Французький CNC підтримав проєкт у межах програми допомоги світовому кінематографу.

Зйомки проходили в Латвії. За даними Каннського фестивалю, фільм є французько-латвійсько-німецькою копродукцією, а його тривалість становить близько 140 хвилин. Прем'єра у французьких кінотеатрах запланована на 14 жовтня 2026 року.

Про що фільм

Стрічка "Мінотавр" — це психологічна драма та політичний трилер, події якого розгортаються восени 2022 року в неназваному російському місті на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Головний герой, заможний власник логістичної компанії Гліб, переживає глибоку особисту кризу через зраду своєї дружини Галини. Водночас приватна драма переплітається з воєнною дійсністю: від його підприємства військова влада вимагає надати "живу силу" — відправити на війну 14 співробітників. Ця вимога стає прямою алегорією на давньогрецький міф про Мінотавра, який вимагав регулярних людських жертв задля підтримки кривавого порядку.

Знята у Латвії російськомовна картина досліджує моральний розпад, конформізм та байдужість сучасного російського суспільства й еліт, які пристосовуються до злочинів держави.

Сам Каннський фестиваль зазначає, що Звягінцев у "Мінотаврі" звертається до війни в Україні як до тла історії та робить це як російський режисер, який виступав проти війни.

Reuters також повідомляв, що у фільмі особистий конфлікт головного героя розгортається паралельно з мобілізацією в Росії. За словами агентства, Звягінцев переніс у сучасну історію мотиви французького фільму Клода Шаброля "Невірна дружина" 1969 року.

Нагадаємо, що на церемонії нагородження в Каннах Андрій Звягінцев використав свою промову, щоб закликати до припинення війни проти України.

Отож, хоча "Мінотавр" знятий російським режисером і російською мовою, Франція представлятиме ним себе у міжнародній категорії "Оскара". Це стало можливим завдяки французькій участі у виробництві стрічки та її відбору французькою комісією.

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