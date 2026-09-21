Биллу Мюррею — 76. Как сложилась судьба одного из самых желанных мужчин США (фото)

21 сентября свой день рождения отмечает легендарный американский актёр Билл Мюррей. Ему исполняется 76 лет. Именинник стал одним из самых желанных мужчин США благодаря своему уникальному шарму, непревзойденному чувству юмора, харизме и меланхоличному магнетизму.

Судьба Билла — это яркий путь от обычного парня из многодетной семьи до культовой иконы Голливуда и любимца миллионов. Фокус рассказывает, как сложилась его жизнь.

От комика до драматического гения

Билл Мюррей сделал уникальную карьеру:

Начав с легендарного шоу Saturday Night Live, он быстро покорил кино 1980-х годов. Фильмы "Охотники за привидениями" и "День сурка" навсегда вписали его имя в историю поп-культуры.

В зрелом возрасте Мюррей раскрылся как глубокий драматический актёр. Его роль в фильме Софии Копполы "Трудности перевода" (2003) принесла актёру номинацию на "Оскар", премию BAFTA и "Золотой глобус", закрепив за Биллом статус звезды первой величины.

Также Мюррей стал неотъемлемой частью вселенной режиссёра Веса Андерсона, снявшись в большинстве его культовых фильмов (от "Академии Рашмор" до "Французского посланника").

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Билл Мюррей Фото: кадр з фільму

Личная жизнь

Частью его притягательности для женщин и поклонников всегда были загадочность и непредсказуемость.

Именинник был женат дважды (на Микки Келли и Дженнифер Батлер) и является отцом шестерых сыновей. Оба брака закончились разводом, а его личная жизнь часто сопровождалась слухами о непростом характере актёра.

Билл Мюррей также известен тем, что у него нет личного агента. Чтобы предложить ему роль, режиссёрам приходится звонить на его секретный автоответчик, который он проверяет крайне редко.

Биллу Мюррею исполнилось 76 лет Фото: Википедия

Народный герой

Билл известен своими внезапными появлениями перед людьми: он может неожиданно заглянуть на студенческую вечеринку, помочь помыть посуду в баре, сфотографироваться с молодоженами или устроить импровизированное выступление на улице.

Именно эта простота в сочетании с талантом и легкой грустью в глазах сделала Мюррея настоящим любимцем Америки, чьё очарование не угасает с годами.

Его волосы уже полностью поседели, лицо покрылось глубокими морщинами, а его характерный взгляд стал ещё более меланхоличным и утомлённым.

Билл Мюррей Фото: Википедия

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Билл Мюррей и певица Келис расстались после бурного романа, длившегося всего два месяца.

Актёр оказался в центре скандала: его обвинили в домогательствах в адрес коллеги на съёмках фильма "Быть смертным".

Кроме того, Мюррей вновь встретился с коллегами по культовому фильму — Дэном Эйкройдом и Эрни Хадсоном.