Біллу Мюррею — 76. Як склалася доля одного з найбажаніших чоловіків США (фото)

21 вересня святкує день народження легендарний американський актор Білл Мюррей. Йому виповнюється 76 років. Іменинник став одним з найбажаніших та найулюбленіших чоловіків США завдяки своєму унікальному шарму, неперевершеному почуттю гумору, харизмі та меланхолійному магнетизму.

Доля Білла — це яскравий шлях від звичайного хлопця з багатодітної родини до культової ікони Голлівуду та улюбленця мільйонів. Фокус розповідає, як склалося його життя.

Від коміка до драматичного генія

Білл Мюррей побудував унікальну кар'єру:

Почавши з легендарного шоу Saturday Night Live, він швидко підкорив кінематограф 1980-х. Фільми "Мисливці на привидів" та "День бабака" назавжди вписали його ім'я в історію попкультури.

У зрілому віці Мюррей відкрився як глибокий драматичний актор. Його роль у фільмі Софії Копполи "Труднощі перекладу" (2003) принесла актору номінацію на "Оскар", премію BAFTA та "Золотий глобус", закріпивши за Біллом статус зірки першої величини.

Також Мюррей став невід'ємною частиною всесвіту режисера Веса Андерсона, знявшись у більшості його культових стрічок (від "Академії Рашмор" до "Французького вісника").

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Білл Мюррей Фото: кадр з фільму

Особисте життя

Частиною його магнетизму для жінок і шанувальників завжди була загадковість і непередбачуваність:

Іменинник був одружений двічі (з Міккі Келлі та Дженніфер Батлер) і є батьком шести синів. Обидва шлюби закінчилися розлученням, а його приватне життя часто супроводжувалося чутками про непростий характер актора.

Білл Мюррей також відомий тим, що не має особистого агента. Щоб запропонувати йому актору, режисери мають зателефонувати на його секретний автоматичний автовідповідач, який він перевіряє вкрай рідко.

Біллу Мюррею виповнилося 76 років Фото: Вікіпедія

Народний герой

Білл відомий своїми раптовими появи перед людьми: він може неочікувано зайти на студентську вечірку, допомогти помити посуд у барі, сфотографуватися з молодятами або влаштувати експромт-виступ на вулиці.

Саме ця простота у поєднанні з талантом і легким сумом в очах зробила Мюррея справжнім улюбленцем Америки, чий шарм не згасає з роками.

Його волосся вже повністю сиве, обличчя вкрилося глибокими зморшками, а фірмовий погляд став ще більш меланхолійним та втомленим.

Білл Мюррей Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Білл Мюррей і співачка Келіс розійшлися після бурхливого роману, який тривав лише два місяці.

Актор опинився в центрі скандалу: його звинуватили в харасменті на адресу колеги на зйомках фільму "Бути смертним".

Крім того, Мюррей возз'єднався з колегами з культового фільму Деном Ейкройдом і Ерні Гадсоном.