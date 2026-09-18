Как Бекхэмы: Зеленский с женой очаровали публику своим флиртом (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена были замечены, нежно флиртуя на публике. Пара выглядела влюблённой, демонстрируя нежные чувства.

Они прибыли на встречу лидеров европейских стран в рамках саммита "Карпатской восьмерки". Игривый флирт Зеленского и первой леди запечатлел на камеру фотограф Ян Доброносов. Он опубликовал видео в Instagram (dobronosov).

На кадрах видно, как, ожидая гостей, Елена решила позаботиться о муже. Она осторожно смахнула с его одежды ворсинки, а затем провела рукой по плечу. Владимир растаял от её нежности и тепло обнял её за талию.

Кроме того, Зеленский сказал любимой что-то смешное, так как первая леди искренне улыбнулась. Этот момент между супругами выглядел очень нежно и трогательно.

Фотограф сравнил отношения Зеленских с известной британской парой — Викторией и Дэвидом Бекхэмами, которые также часто демонстрируют свою заботу и любовь на публике.

Видео дня

"Между президентом и первой леди всегда существует особая связь. Практически такая же, как у Дэвида и Виктории Бекхэм. Но сегодня она была просто особенной", — отметил Ян Доброносов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Владимир Зеленский рассказал, что после 24 февраля 2022 года редко видится с женой и детьми. По его словам, он не бывает в кинотеатрах и театрах, а кофе пьет только на АЗС во время командировок.

Также президент и первая леди рассказали о своих встречах во время войны. Подавляющая часть общения, как оказалось, происходит дистанционно.

Кроме того, Владимир Зеленский откровенно рассказал, как изменились его отношения с женой Еленой после начала полномасштабной войны в Украине. Он не скрывает, что поддерживать отношения на расстоянии очень сложно.