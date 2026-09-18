Як Бекхеми: Зеленський із дружиною замилували фліртом на публіці (відео)

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена були замічені за ніжним фліртом на публіці. Пара виглядала закохано, проявляючи ніжні почуття.

Вони прийшли на зустріч лідерів європейських країн у межах саміту "Карпатської вісімки". Грайливий флірт Зеленського та першої леді піймав на камеру фотограф Ян Доброносов. Він оприлюднив відео в Instagram (dobronosov).

На кадрах можна побачити, як під час очікування гостей Олена вирішила попіклуватись про чоловіка. Вона обережно змахнула з його одягу ворсинки, а потім провела рукою по плечу. Володимир розтанув від її ніжності та тепло обійняв за талію.

Крім того, Зеленський сказав коханій щось смішне, оскільки перша леді щиро посміхнулася. Цей момент між подружжям виглядав дуже ніжно та зворушливо.

Видео дня

Фотограф порівняв стосунки Зеленських з відомим британським подружжям Вікторії і Девида Бекхемів, які також часто на публіці проявляють свою турботу та кохання.

"Між президентом та першою леді завжди особливий контакт. Практично, як у Девіда та Вікторії Бекхемів. Але сьогодні він був прямо особливим", — зазначив Ян Доброносов.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Володимир Зеленський розповів, що нечасто бачиться з дружиною та дітьми після 24 лютого 2022 року. За його словами, він не буває кінотеатрах і театрах, а каву п'є лише на АЗС під час відряджень.

Ткож президент та перша леді розповіли про свої зустрічі під час війни. Переважна більшість спілкування, як виявилося, відбувається дистанційно.

Крім цього, Володимир Зеленський відверто розповів, як змінилися його стосунки з дружиною Оленою після початку повномасштабної війни в Україні. Він не приховує, що підтримувати стосунки на відстані дуже складно.