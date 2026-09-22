В семье известного актера-воина случилось горе (фото)

У украинского актёра-воина Алексея Тритенко умер отец Александр. Причину смерти близкого человека звезда фильма "Круты 1918" не указал.

44-летний артист сообщил о горе в семье в посте в Instagram 22 сентября, не раскрывая подробностей.

Умер отец Алексея Тритенко

Алексей подчеркнул, что ему будет очень не хватать отца.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой отец. Друг, наставник, лучший жизненный пример того, как нужно любить свою семью, воспитывать детей и, самое главное, как любить жизнь… Ушла во Вселенную самая светлая личность в моей жизни. Стало темно. Легкой поступью, родной… Я тебя люблю", — отметил Тритенко, уроженец Запорожья.

Об родителях актёр не рассказывал много и не афишировал свою личную жизнь. Известно, что отец Алексея работал инженером-технологом на одном из трубопрокатных предприятий.

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В публичном пространстве и СМИ нет никакой информации о матери Алексея, поскольку артист тщательно охраняет её частную жизнь.

Алексей Тритенко Фото: Алексей Тритенко/Instagram

Семья воспитала Алексея в Запорожье, где он окончил среднюю школу, прежде чем поступить в Днепровский театрально-художественный колледж.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Актёр подчеркнул, что с самого начала полномасштабной войны он находится в рядах ВСУ.

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