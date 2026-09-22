У родині відомого актора-воїна сталося горе (фото)

В українського актора-воїна Олексія Тритенка помер тато Олександр. Причину смерті рідної людини зірка фільму "Крути 1918" не зазначив.

44-річний артист повідомив про горе в родині в дописі в Instagram 22 вересня, не розкриваючи деталей.

Помер батько Олексія Тритенка

Олексій наголосив, що йому буде дуже не вистачати тата.

"Сьогодні вночі не стало батька. Друга, наставника, найкращого життєвого прикладу, як треба любити свою сімʼю, виховувати дітей, і найголовніше, як любити життя… Пішла у Всесвіт найсвітліша людина в моєму житті. Стало темно. Легкої ходи, рідненький… Я тебе люблю", — зазначив Тритенко, який родом із Запоріжжя.

Про батьків актор не розповідав багато і тримав особисте життя непублічним. Відомо, що тато Олексія працював інженером-технологом на одному з трубопрокатних підприємств.

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Жодної інформації про матір Олексія в публічному просторі та ЗМІ немає, оскільки артист повністю оберігає її приватність.

Олексій Тритенко Фото: Олексій Тритенко/Instagram

Родина виховала Олексія в Запоріжжі, де він закінчив середню школу перед тим, як розпочати своє навчання в Дніпровському театрально-мистецькому коледжі.

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