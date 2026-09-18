Народна артистка України вперше розповіла про втрату мами

Народна артистка України Лариса Руснак нещодавно втратила маму, яка пішла з життя у віці 83 років.

В інтерв'ю для Wave РБК-Україна акторка поділилася переживаннями про болісну втрату та розповіла, як вона вплинула на її світогляд.

У Лариси Руснак померла мама

Останній місяць життя матері збігся з репетиціями Лариси у виставі "Одіссея". Акторка спеціально відпрошувалася, щоб поїхати до Одеси та допомогти братові доглядати за мамою, якій ставало гірше.

Лариса зізналася, що спершу відчувала сильний страх, але провела три дні та три ночі на колінах біля ліжка мами, тримаючи її за руку, заспокоюючи та підтримуючи.

Втрата викликала в акторки глибоку трансформацію та переосмислення стосунків з рідними. Вона зазначила, що успадкувала від матері величезну енергію, наполегливість та життєву установку завжди працювати.

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"В мене були складні стосунки з мамою... Але от коли мама пішла, це дуже важко. Мама ось-ось пішла. 12-то числа. Чомусь стався такий переворот. Я маму так люблю. Я їй це говорила. Але мені треба було долати, бо дуже складно було, треба було переходити через якісь перепони. І я це не могла собі пояснити. А зараз воно тільки проясняється, коли мами немає. І ти розумієш: це був її спосіб любити. Вона стільки зробила для мене, вона так багато старалася, як могла. І я би їй зараз хотіла сказати, що я її сильно люблю, але…" — сказала акторка зі сльозами на очах.

Лариса Руснак Фото: Instagram

Також Руснак зізналася, що вони з братом не були близькі протягом життя, але зараз дуже зблизились.

"Ставлення брата до батьків. Він просто янголом якимсь став", — пояснила акторка, що саме змінило їхні стосунки.

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