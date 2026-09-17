Брат відомого ведучого наклав на себе руки: "Дивна історія"

Ведучий телеканалу "Київ" Слава Соломка розповів про смерть рідного брата, який пішов із життя у 2019 році.

Соломка на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнався, яку трагедію пережила його родина.

Брат Слави Соломки наклав на себе руки

Як відомо, телеведучого виховувала мама. Згодом виявилося, що в батька, якого Слава ніколи не бачив, є син і донька. Втім, старший рідний брат Соломки повісився у 2019 році.

"Там дуже дивна історія була. Я знайшов дружину мого брата, у нього є діти, тобто мої племінники. Я зустрівся, запитав у неї, що сталося, а я вже знав… Ця дружина каже, що в нього були проблеми з серцем, він помер через проблеми з серцем, і каже, що надішле його фото. Я приїжджаю ввечері додому і бачу, що вона повністю видалила листування і заблокувала. Для мене це було дивно, і дивно, чому вона не сказала правду", — пригадав Слава.

Видео дня

З рідною сестрою ведучому вдалося зустрітися в дорослому віці. Слава запитував, що сталося з братом.

"Я пізніше зустрівся зі своєю сестрою, а вона старша. Коли я запитав, чому помер брат, у неї очі наповнились сльозами, ком у горлі, починає плакати. Каже, що не хоче про це говорити. А мені дивно, що його дружина нічого не сказала…" — розповів шоумен.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ведучий телеканалу "Київ" Сергій Смальчук публічно "наїхав" на свого колегу В'ячеслава Соломку.

В’ячеслав, який має статус непридатного до військової служби в ЗСУ, зізнався, у якій країні хотів би частково жити.

Ведучий поділився, як виглядає його квартира зсередини. Він мешкає у Києві, в районі Оболонь. Це не орендоване житло.