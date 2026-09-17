Брат известного ведущего покончил с собой: "Странная история"

Ведущий телеканала "Киев" Слава Соломка рассказал о смерти родного брата, который ушел из жизни в 2019 году.

Соломка в рамках проекта "Наедине с Гламуром" рассказал, какую трагедию пережила его семья.

Брат Славы Соломки покончил с собой

Как известно, телеведущего воспитывала мама. Позже выяснилось, что у отца, которого Слава никогда не видел, есть сын и дочь. Впрочем, старший родной брат Соломки повесился в 2019 году.

"Там произошла очень странная история. Я встретил жену моего брата, у него есть дети, то есть мои племянники. Я встретился с ней, спросил, что случилось, хотя я и так уже знал… Эта жена говорит, что у него были проблемы с сердцем, он умер из-за проблем с сердцем, и обещает прислать его фото. Я приезжаю вечером домой и вижу, что она полностью удалила переписку и заблокировала меня. Для меня это было странно, и странно, почему она не сказала правду", — вспомнил Слава.

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С родной сестрой ведущему удалось встретиться уже во взрослом возрасте. Слава спрашивал, что случилось с братом.

"Позже я встретился со своей сестрой, а она старше меня. Когда я спросил, почему умер брат, у неё глаза наполнились слезами, в горле образовался комок, и она начала плакать. Говорит, что не хочет об этом говорить. А мне странно, что его жена ничего не сказала…" — рассказал шоумен.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ведущий телеканала "Киев" Сергей Смальчук публично "наехал" на своего коллегу Вячеслава Соломку.

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Ведущий рассказал, как выглядит его квартира изнутри. Он живет в Киеве, в районе Оболонь. Это не съемное жилье.