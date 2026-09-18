Народная артистка Украины впервые рассказала о потере матери

Народная артистка Украины Лариса Руснак недавно потеряла маму, которая ушла из жизни в возрасте 83 лет.

В интервью для Wave РБК-Украина актриса поделилась своими переживаниями по поводу тяжелой утраты и рассказала, как она повлияла на её мировоззрение.

У Ларисы Руснак умерла мама

Последний месяц жизни матери совпал с репетициями Ларисы в спектакле "Одиссея". Актриса специально брала отпуск, чтобы поехать в Одессу и помочь брату ухаживать за мамой, состояние которой ухудшалось.

Лариса призналась, что сначала испытывала сильный страх, но провела три дня и три ночи на коленях у кровати мамы, держа её за руку, успокаивая и поддерживая.

Эта утрата вызвала у актрисы глубокую трансформацию и переосмысление отношений с родными. Она отметила, что унаследовала от матери огромную энергию, настойчивость и жизненную установку — всегда работать.

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"У меня были сложные отношения с мамой… Но вот когда мама ушла, это было очень тяжело. Мама вот-вот ушла. 12-го числа. Почему-то произошёл такой перелом. Я маму так люблю. Я ей это говорила. Но мне приходилось преодолевать трудности, потому что было очень сложно, приходилось преодолевать какие-то препятствия. И я не могла себе это объяснить. А сейчас всё проясняется, когда мамы нет. И ты понимаешь: это был её способ любить. Она столько сделала для меня, она так много старалась, как могла. И я бы ей сейчас хотела сказать, что я её очень люблю, но…" — сказала актриса со слезами на глазах.

Лариса Руснак Фото: Instagram

Кроме того, Руснак призналась, что они с братом не были близки на протяжении всей жизни, но сейчас очень сблизились.

"Отношение брата к родителям. Он просто стал каким-то ангелом", — пояснила актриса, что именно изменило их отношения.

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