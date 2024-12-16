Николь Кидман раскрыла последние слова своей матери Джанель

Мама Николь Кидман умерла в возрасте 84 лет в сентябре 2024 года. За несколько часов до этого актриса как раз была награждена за лучшую женскую роль в фильме "Девочка" на Венецианском кинофестивале.

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Австралийско-американская актриса Николь Кидман раскрыла последние слова, которые сказала ей ее мать Джанель перед смертью в сентябре 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что мама актрисы сказала дочери "беречь себя".

"Последние слова, которые моя мама сказала мне, я собиралась сесть в самолет, и она сказала: "Возможно, подожди минутку, потому что тебе просто нужно позаботиться о себе, Ники", — вспомнила Кидман.

Голливудская звезда призналась, что с тех пор она приняла советы матери близко к сердцу.

"Я делаю это больше, и я говорю это другим людям в мире. Особенно женщинам. Я думаю, что мы склонны не заботиться о себе. Мы заботимся обо всех остальных", — сказала она.

Николь Кидман с мамой и сестрой Фото: Instagram nicolekidman

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" добавила, что ее мать Джанель была не единственной женщиной в семье Николь, которая давала мудрые советы.

"Моя бабушка оставила меня со словом "Будь счастлива", а мама сказала "Береги себя"", — призналась бывшая жена Тома Круза.

Это произошло после сообщений о том, что Николь Кидман и ее муж Кит Урбан рассматривают возможность вернуться в родную Австралию после тяжелого года.

"Николь и Кит пережили худший год за всю их историю, они почти не проводили времени вместе, и она была одна в некоторые из самых болезненных периодов", — рассказал инсайдер,

Также Фокус писал о появлении на публике Николь Кидман с дочкой Фейт.