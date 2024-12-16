Ніколь Кідман розкрила останні слова своєї матері Джанель

Мама Ніколь Кідман померла у віці 84 років у вересні 2024. За кілька годин до цього акторка якраз була нагороджена за найкращу жіночу роль у фільмі "Дівчинка" на Венеційському кінофестивалі.

Related video

Австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман розкрила останні слова, які сказала їй її мати Джанель перед смертю у вересні 2024. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що мама акторки сказала доньці "берегти себе".

"Останні слова, які моя мама сказала мені, я збиралася сісти в літак, і вона сказала: "Можливо, зачекай хвилинку, тому що тобі просто потрібно подбати про себе, Нікі", — пригадала Кідман.

Голлівудська зірка зізналася, що з тих пір вона прийняла поради матері близько до серця.

"Я роблю це більше, і я кажу це іншим людям у світі. Особливо жінкам. Я думаю, що ми схильні не піклуватися про себе. Ми піклуємося про всіх інших", — сказала вона.

Ніколь Кідман з мамою та сестрою Фото: Instagram nicolekidman

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" додала, що її мати Джанель була не єдиною жінкою в родині Ніколь, яка давала мудрі поради.

"Моя бабуся залишила мене зі словом "Будь щаслива", а мама сказала "Бережи себе"", — зізналася колишня дружина Тома Круза.

Це сталося після повідомлень про те, що Ніколь Кідман і її чоловік Кіт Урбан розглядають можливість повернутися до рідної Австралії після важкого року.

"Ніколь і Кіт пережили найгірший рік за всю їхню історію, вони майже не проводили часу разом, і вона була сама в деякі з найболючіших періодів", — розповів інсайдер.,

Також Фокус писав про появу на публіці Ніколь Кідман з донькою Фейт.