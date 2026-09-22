Родит с дня на день: 46-летняя Витвицкая показала детскую комнату (фото)

46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая готовится впервые стать мамой. Звезда с нетерпением ждет мальчика и уже обустроила для него детскую комнату.

Знаменитости уже покрасили стены и положили пол в комнате малыша. Теперь она планирует выбрать шторы. Соответствующие снимки Витвицкая показала в Instagram-stories (solomiyavitvitska).

На опубликованных кадрах видно, что телеведущая вместе со своим мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом, почти полностью обустроила детскую комнату для малыша.

"Когда пол уже положили, становится видна общая картина, и это вселяет оптимизм. Это детская комната. Пора определиться со шторами", — отметила Витвицкая.

Детская комната сына Витвицкой Фото: Instagram Детская комната сына Витвицкой Фото: Instagram

Кроме того, звезда завезла детскую мебель и установила комод-пеленатор. Телеведущая пошутила, что сын не очень торопится появиться на свет, но она уже полностью готова к его появлению.

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"41-я неделя. Мама уже в полном образе. Папа уже готов. Сын: "Я еще подумаю", — написала Витвицкая.

Витвицкая готова к рождению сына Фото: Instagram

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Соломия Витвицкая продолжает демонстрировать стильные наряды и с нетерпением ждет встречи с сыном. На новых снимках телеведущая появилась в длинном синем платье с поясом, который подчеркнул ее округлый животик.

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