Беременная в 46 лет: Витвицкая поразила своим внешним видом на последней неделе (фото)

46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая ожидает рождения первого ребенка от мужа, военнослужащего Алексея Ситайла. В настоящее время звезда находится на 41-й неделе беременности.

Знаменитость продолжает демонстрировать стильные наряды и с нетерпением ждет встречи с сыном. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram (solomiyavitvitska).

На новых снимках Витвицкая появилась в длинном синем платье с поясом, который подчеркнул её округлый животик. Звезда дополнила образ белым пушистым тренчем и кроссовками.

Витвицкая на 41-й неделе беременности Фото: Instagram Витвицкая на 41-й неделе беременности Фото: Instagram

По словам ведущей, сейчас у неё 41-я неделя беременности, но её малыш не спешит появиться на свет. Пока что Витвицкая наслаждается последними тёплыми осенними днями и встречается с подругами за чашкой кофе.

"В директке столько ваших историй, слов поддержки и советов, что я уже чувствую себя участницей большого клуба ожидания. Кто-то пишет, что родил раньше, кто-то — что тоже дождался 41-й недели или даже дольше. А еще говорят, что мальчики любят задерживаться у мамы", — написала ведущая под постом.

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Кроме того, Витвицкая в шутку обратилась к сыну: "Малыш, мы уже готовы к знакомству. Но если ты там сейчас дописываешь мемуары — не будем отвлекать".

Беременная Витвицкая Фото: Instagram Беременная Витвицкая Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Соломия Витвицкая раскрыла пол будущего малыша. Звезда экрана устроила гендер-вечеринку прямо на работе в офисе.

Также телеведущая поделилась с поклонниками подробностями о том, как протекает её беременность. Она рассказала, как изменился её вес за этот период и почему ей до сих пор удаётся сохранять стройную фигуру.

Кроме того, Соломия Витвицкая сообщила, что перенесла операцию на носовой перегородке. Она призналась, что долго не решалась рассказать об этом, однако решила поделиться своим опытом, чтобы помочь тем, у кого есть подобные проблемы со здоровьем.