UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Беременная в 46 лет: Витвицкая поразила своим внешним видом на последней неделе (фото)

Телеведущая Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая | Фото: Instagram

46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая ожидает рождения первого ребенка от мужа, военнослужащего Алексея Ситайла. В настоящее время звезда находится на 41-й неделе беременности.

Знаменитость продолжает демонстрировать стильные наряды и с нетерпением ждет встречи с сыном. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram (solomiyavitvitska).

На новых снимках Витвицкая появилась в длинном синем платье с поясом, который подчеркнул её округлый животик. Звезда дополнила образ белым пушистым тренчем и кроссовками.

Соломия Витвицкая
Витвицкая на 41-й неделе беременности
Фото: Instagram
Соломия Витвицкая
Витвицкая на 41-й неделе беременности
Фото: Instagram

По словам ведущей, сейчас у неё 41-я неделя беременности, но её малыш не спешит появиться на свет. Пока что Витвицкая наслаждается последними тёплыми осенними днями и встречается с подругами за чашкой кофе.

"В директке столько ваших историй, слов поддержки и советов, что я уже чувствую себя участницей большого клуба ожидания. Кто-то пишет, что родил раньше, кто-то — что тоже дождался 41-й недели или даже дольше. А еще говорят, что мальчики любят задерживаться у мамы", — написала ведущая под постом.

Видео дня

Кроме того, Витвицкая в шутку обратилась к сыну: "Малыш, мы уже готовы к знакомству. Но если ты там сейчас дописываешь мемуары — не будем отвлекать".

Телеведущая Соломия Витвицкая
Беременная Витвицкая
Фото: Instagram
Телеведущая Соломия Витвицкая
Беременная Витвицкая
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Соломия Витвицкая сообщила, что перенесла операцию на носовой перегородке. Она призналась, что долго не решалась рассказать об этом, однако решила поделиться своим опытом, чтобы помочь тем, у кого есть подобные проблемы со здоровьем.