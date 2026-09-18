Вагітна в 46: Вітвіцька вразила виглядом на останньому тижні (фото)

46-річна українська телеведуча Соломія Вітвіцька чекає на появу первістка від чоловіка-військового Олексія Ситайла. Наразі зірка знаходиться на 41-му тижні вагітності.

Знаменитість продовжує вигулювати стильні наряди та очікує на зустріч з сином. Відповідні фото вона оприлюднила в Instagram (solomiyavitvitska).

На нових кадрах Вітвіцька з’явилась у довгій синій сукні з поясом, який підкреслив її округлий животик. Зірка доповнила образ білим пухнастим тренчем та кросівками.

Вітвіцька на 41-му тижні вагітності Фото: Instagram Вітвіцька на 41-му тижні вагітності Фото: Instagram

За словами ведучої, наразі в неї 41-й тиждень вагітності, але її малюк не поспішає з’явитися на світ. Поки що Вітвіцька насолоджується останніми теплими осінніми днями та зустрічається з подругами на каву.

"У діректі стільки ваших історій, підтримки й порад, що вже відчуваю себе учасницею великого клубу очікування. Хтось пише, що народив раніше, хтось, що теж дочекався 41-го чи навіть довше. А ще кажуть, що хлопчики люблять затриматися біля мами", — написала ведуча під дописом.

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Також Вітвіцька жартівливо звернулась до сина: "Малий, ми вже готові до знайомства. Але якщо ти там зараз дописуєш мемуари — не відволікаємо".

Вагітна Вітвіцька Фото: Instagram Вагітна Вітвіцька Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Соломія Вітвіцька розсекретила стать майбутнього малюка. Зірка екрану влаштувала гендер-паті прямо на роботі в офісі.

Також телеведуча поділилася з шанувальниками подробицями перебігу своєї вагітності. Вона зізналася, як змінилася її вага за цей період та чому їй досі вдається зберігати струнку фігуру.

Крім цього, Соломія Вітвіцька повідомила, що перенесла операцію на носовій перегородці. Вона зізналася, що довго не наважувалась розповісти про це, однак вирішила поділитися досвідом, аби допомогти тим, хто має подібні проблеми зі здоров’ям.