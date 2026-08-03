Соломія Вітвіцька здивувала, скільки кілограмів набрала в очікуванні первістка (фото)

46-річна українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка готується вперше стати мамою, поділилася з шанувальниками подробицями перебігу своєї вагітності. Зірка зізналася, як змінилася її вага за цей період та чому їй досі вдається зберігати струнку фігуру.

У своїх Instagram-stories (@solomiyavitvitska) ведуча влаштувала рубрику "запитання-відповідь", де фоловери звернули увагу на її округлий животик і припустили, що вона навіть візуально схудла.

Проте Соломія запевнила, що схуднення не відбулося, а вага збільшилася зовсім трохи.

"До речі, не схудла, але набрала наразі небагато — близько 3-4 кг. Але лікарі кажуть, що якщо були запаси до вагітності, то можна взагалі нічого не набрати", — розповівши про свої зміни у фігурі ведуча.

Соломія Вітвіцька розказала, скільки кілограм набрала Фото: Instagram

Також телезірка відкрила секрет, чому її апетит залишається стриманим протягом усього терміну. За словами Соломії, на початку вагітності вона страждала від токсикозу, через що їсти зовсім не хотілося. На пізніших термінах самопочуття дещо змінилося, проте постійне відчуття ситості та періодична печія також не сприяють надмірному споживанню їжі.

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