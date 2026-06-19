Колишня солістка "ВІА Гри" Кожевнікова вагітна первістком (фото)
33-річна українська співачка та колишня учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова вагітна первістком. Наразі стать дитини артистка не розкриває.
Новиною про поповнення Анастасія поділилася в Instagram (anastasiakozhevnikova). Колишня "віагрянка" показала низку кадрів з округлим животиком на березі моря.
Анастасія Кожевнікова вагітна
"Моя нова ера", — написала майбутня матуся.
Більше подробиць Кожевнікова не стала розкривати. А її підписники, серед яких українські зірки, почали активно вітати з такими новинами. Зокрема, з майбутнім поповненням привітали Міша Романова, Ксенія Попова, Раміна Есхакзай, Еріка Герцег та багато інших.
Кожевнікова у "ВІА Грі"
Анастасія у 2013-2018 роках була учасницею гурту "ВІА Гра" після того, як перемогла у шоу "Хочу до ВІА Гри". Артистка родом з Південноукраїнська перебуває у шлюбі з чоловіком Кирилом з 2018 року. Для них це буде перша спільна дитина.
На шоу "Хочу до ВІА Гри" артистка познайомилась з Наталією Могилинець та Ерікою Герцег. Вони склали колектив під керівництво Надії Мейхер. Як фіналістки виконали тоді нову пісню Костянтина Меладзе "Перемирие".
2 вересня 2018 після 5 років у "ВІА Грі" Кожевнікова покинула гурт.
Наразі, судячи із соцмереж зірки, вона дає приватні уроки вокалу в Києві.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова потрапила до лікарні та показалася під крапельницями.
- Колишня "віагрянка" Санта Дімопулос гучно відсвяткувала своє 39-річчя на закритій дівочій вечірці в Дубаї.
Крім того, Тетяна Воржева, яку часто порівнюють з голлівудською зіркою Анджеліною Джолі, свого часу була учасницею гурту "Real O" та навіть брала участь у "Фабриці зірок". Наразі вона живе в Німеччині.