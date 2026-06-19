Колишня солістка "ВІА Гри" Кожевнікова вагітна первістком (фото)

33-річна українська співачка та колишня учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова вагітна первістком. Наразі стать дитини артистка не розкриває.

Новиною про поповнення Анастасія поділилася в Instagram (anastasiakozhevnikova). Колишня "віагрянка" показала низку кадрів з округлим животиком на березі моря.

Анастасія Кожевнікова вагітна

"Моя нова ера", — написала майбутня матуся.

Більше подробиць Кожевнікова не стала розкривати. А її підписники, серед яких українські зірки, почали активно вітати з такими новинами. Зокрема, з майбутнім поповненням привітали Міша Романова, Ксенія Попова, Раміна Есхакзай, Еріка Герцег та багато інших.

Анастасія Кожевнікова вагітна Фото: Instagram

33-річна Анастасія Кожевнікова вагітна Фото: Instagram

Кожевнікова у "ВІА Грі"

Анастасія у 2013-2018 роках була учасницею гурту "ВІА Гра" після того, як перемогла у шоу "Хочу до ВІА Гри". Артистка родом з Південноукраїнська перебуває у шлюбі з чоловіком Кирилом з 2018 року. Для них це буде перша спільна дитина.

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На шоу "Хочу до ВІА Гри" артистка познайомилась з Наталією Могилинець та Ерікою Герцег. Вони склали колектив під керівництво Надії Мейхер. Як фіналістки виконали тоді нову пісню Костянтина Меладзе "Перемирие".

2 вересня 2018 після 5 років у "ВІА Грі" Кожевнікова покинула гурт.

Наразі, судячи із соцмереж зірки, вона дає приватні уроки вокалу в Києві.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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