Колишня солістка "ВІА Гри" опинилася в лікарні: що сталося (фото)
Українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова потрапила до лікарні та показалася під крапельницями.
Артистка у своєму Instagram показала фото, на якому вона лежить у лікарняній палаті, а поруч з нею стоїть лікарка.
Міша Романова в лікарні
Спочатку екссолістка гурту не вдавалась в подробиці, але згодом вийшла на зв’язок з київської клініки.
Міша зізналась, що перебуває в лікарні другий день: з нею наразі все гаразд. Це просто чекап. Втім, за словами співачки, її все ж таки дещо турбує.
"Зі мною все гаразд, не хвилюйтеся, а то я, мабуть, вас всіх злякала. Я перебуваю в клініці на обстеженні. Це просто планове обстеження, нічого страшного. Тут я перебуваю вже другий день. Просто вже треба цей ретромобіль відремонтувати, тому так. У цілому все добре. Мене тут кормлять, беруть аналізи, своя палата, все шикарно", — заявила Романова.
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