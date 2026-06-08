Українська Джолі: куди зникла Воржева з "ВІА Гри" та "Фабрики зірок" (фото, відео)

Співачка Тетяна Воржева, яку часто порівнюють з голлівудською зіркою Анджеліною Джолі, свого часу була учасницею гуртів "ВІА Гра" та "REAL O" та навіть брала участь у "Фабриці зірок".

Після цього дівчина наважилася розпочати сольну кар’єру. Фокус розповідає, куди зникла Тетяна та де живе під час війни.

Куди зникла Тетяна Воржева

Наразі співачка мешкає в Німеччині, де і народилася. Попри це, Тетяна досі залишається частиною українського шоубізу. Вона пише дописи в соцмережах українською, створила під псевдонімом Vorzheva пісню Go For It. Окрім музики, українка займається моделінгом.

Після початку великої війни Воржева проживає у Франкфурті-на-Майні. Саме там Тетяні вдалося відновитися. За словами Тетяни, коли вона наважилася розпочати сольну кар’єру, то вирішила залишити слід саме в українській музиці, бо бачила в ній дуже багато глибини і мелодійності.

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Тетяна Воржева Фото: Instagram

Також зірка "Фабрики зірок" займається волонтерською діяльністю та навіть безкоштовно віддала свою квартиру в Києві людині, яка займається дронами.

Зокрема, співачка в соцмережах висвітлює свій шлях у "світ медитації" та самопізнання.

Тетяна Воржева Фото: Instagram

Воржева у "Фабриці зірок"

Нещодавно Тетяна запустила нову рубрику у своєму TikTok, коментуючи минулі виступи. Одним з них стало спільне виконання пісні "Агонія" з Максом Барських.

"Хочу прокоментувати свій виступ з "Фабрики зірок", який був з Максом Барських. Це зараз актуально, бо буде нова "Фабрика". І згадати це приємне минуле нікому не завадить. У виступі з Максом було чотири дуже сильні моменти. Я б хотіла про них розповісти. Ці моменти повʼязані з моїм страхом. Спочатку я стрибала з великої висоти. Мені було страшно. Потім я мала пробивати стіну і Макс також. І це було реально дуже страшно. Бо перед нами була реальна стіна і треба було пролетіти крізь неї", — каже Воржева.

У кінці артисти також піднімалися вгору на спеціальній конструкції. Ба більше, там був поцілунок.

Виступ Воржевої та Барських у "Фабриці зірок"

"Весь виступ я тремтіла. Боялася", — зізнається дівчина, додавши, що цього на екрані не було видно.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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