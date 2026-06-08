Украинская Джоли: куда исчезла Воржева из "ВИА Гры" и "Фабрики звезд" (фото, видео)

Певица Татьяна Воржева, которую часто сравнивают с голливудской звездой Анджелиной Джоли, в свое время была участницей групп "ВИА Гра" и "REAL O" и даже участвовала в "Фабрике звезд".

После этого девушка решилась начать сольную карьеру. Фокус рассказывает, куда исчезла Татьяна и где живет во время войны.

Куда исчезла Татьяна Воржева

Сейчас певица живет в Германии, где и родилась. Несмотря на это, Татьяна до сих пор остается частью украинского шоубиза. Она пишет сообщения в соцсетях на украинском, создала под псевдонимом Vorzheva песню Go For It. Кроме музыки, украинка занимается моделингом.

После начала большой войны Воржева проживает во Франкфурте-на-Майне. Именно там Татьяне удалось восстановиться. По словам Татьяны, когда она решилась начать сольную карьеру, то решила оставить след именно в украинской музыке, потому что видела в ней очень много глубины и мелодичности.

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Татьяна Воржева Фото: Instagram

Также звезда "Фабрики звезд" занимается волонтерской деятельностью и даже бесплатно отдала свою квартиру в Киеве человеку, который занимается дронами.

В частности, певица в соцсетях освещает свой путь в "мир медитации" и самопознания.

Татьяна Воржева Фото: Instagram

Воржева в "Фабрике звезд"

Недавно Татьяна запустила новую рубрику в своем TikTok, комментируя прошлые выступления. Одним из них стало совместное исполнение песни "Агония" с Максом Барских.

"Хочу прокомментировать свое выступление с "Фабрики звезд", которое было с Максом Барских. Это сейчас актуально, потому что будет новая "Фабрика". И вспомнить это приятное прошлое никому не помешает. В выступлении с Максом было четыре очень сильных момента. Я бы хотела о них рассказать. Эти моменты связаны с моим страхом. Сначала я прыгала с большой высоты. Мне было страшно. Потом я должна была пробивать стену и Макс тоже. И это было реально очень страшно. Потому что перед нами была реальная стена и надо было пролететь сквозь нее", — говорит Воржева.

В конце артисты также поднимались вверх на специальной конструкции. Более того, там был поцелуй.

Выступление Воржевой и Барских в "Фабрике звезд"

"Все выступление я дрожала. Боялась", — признается девушка, добавив, что этого на экране не было видно.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В украинском сегменте соцсетей разгорелся громкий скандал вокруг фотосессий в маковых полях.

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Кроме того, Евгения Власова покоряла украинскую сцену в начале 2000-х, однако впоследствии исчезла с публичных радаров. Певица занималась здоровьем, воспитанием дочери и новым призванием.