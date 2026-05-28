Кайли Миноуг — 58. Как изменилась и куда исчезла главная певица 2000-х (фото)

28 мая день рождения легендарной Кайли Миноуг — одной из главных поп-икон 2000-х. Сегодня австралийской певице исполняется 58 лет.

Именно она подарила миру хиты Can't Get You Out of My Head, Love at First Sight и Slow. Фокус рассказывает о жизни именинницы.

Музыкальная карьера

С 1990-х Кайли работает с лейблом BMG Deconstruction Records. К этому периоду относятся произведения Confide in Me и баллада с Ником Кейвом Where the Wild Roses Grow.

В 2000 году именинница выпустила сингл Spinning around, вскоре ставший клубным хитом, а в следующем году ее песня Come into my life получила "Грэмми" как лучшая танцевальная композиция. В этом же году Миноуг выступала на закрытии Олимпийских игр в Сиднее.

Интересно, что 22 октября 2011 года австралийская поп-икона пела в Киеве на сцене телевизионного талант-шоу "Х-Фактор". Это был первый визит Кайли в Украину.

Куда "исчезла" Кайли Миноуг

После бешеной популярности многим показалось, что именинница "исчезла". На самом деле ее жизнь просто изменилась.

В 2005 году Кайли пережила тяжелый удар — ей диагностировали рак молочной железы. Из-за лечения звезда отменила мировой тур и почти исчезла из публичного пространства. После операции и химиотерапии Миноуг вернулась на сцену.

После этого именинница реже попадала в топы чартов, зато оставалась влиятельной в своей сфере. В 2023 году Кайли Миноуг неожиданно снова "взорвала" TikTok и клубы хитом Padam Padam.

Кайли Миноуг Фото: instagram.com/kylieminogue

Дважды пережила рак

В последнее время о Кайли снова много говорят из-за документального фильма Netflix. В нем именинница впервые призналась, что в 2021 году во второй раз пережила рак и несколько лет скрывала это.

"Мой второй диагноз рака был диагностирован в начале 2021 года. Я смогла держать это в тайне. Не так, как первый раз. Я пережила это. Снова. И все хорошо", — говорила Кайли.

Миноуг призналась, что после лечения ей было трудно "найти подходящее время", чтобы рассказать об этом публично, в частности, после огромного успеха ее сингла Padam Padam 2023 года, который получил премию "Грэмми".

Кайли Миноуг в 2026 году Фото: Instagram

