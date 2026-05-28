Кайлі Міноуг — 58. Як змінилася та куди зникла головна співачка 2000-х (фото)

28 травня день народження легендарної Кайлі Міноуг — однієї з головних попікон 2000-х. Сьогодні австралійській співачці виповнюється 58 років.

Саме вона подарувала світові хіти Can’t Get You Out of My Head, Love at First Sight і Slow. Фокус розповідає про життя іменинниці.

Музична карʼєра

З 1990-х Кайлі працює з лейблом BMG Deconstruction Records. До цього періоду належать твори Confide in Me та балада з Ніком Кейвом Where the Wild Roses Grow.

У 2000 році іменинниця випустила сингл Spinning around, що незабаром став клубним хітом, а наступного року її пісня Come into my life отримала "Греммі" як найкраща танцювальна композиція. Цього ж року Міноуг виступала на закритті Олімпійських ігор у Сіднеї.

Цікаво, що 22 жовтня 2011 року австралійська попікона співала в Києві на сцені телевізійного талант-шоу "Х-Фактор". Це був перший візит Кайлі в Україну.

Відео дня

Кайлі Міноуг в Україні

Куди "зникла" Кайлі Міноуг

Після шаленої популярності багатьом здалося, що іменинниця "зникла". Насправді її життя просто змінилося.

У 2005 році Кайлі пережила важкий удар — їй діагностували рак молочної залози. Через лікування зірка скасувала світовий тур і майже зникла з публічного простору. Після операції та хіміотерапії Міноуг повернулася на сцену.

Після цього іменинниця рідше потрапляла в топи чартів, зате залишалася впливовою у своїй сфері. У 2023 році Кайлі Міноуг несподівано знову "підірвала" TikTok і клуби хітом Padam Padam.

Кайлі Міноуг Фото: instagram.com/kylieminogue

Двічі пережила рак

Останнім часом про Кайлі знову багато говорять через документальний фільм Netflix. У ньому іменинниця вперше зізналася, що у 2021 році вдруге пережила рак і кілька років приховувала це.

"Мій другий діагноз раку був діагностований на початку 2021 року. Я змогла тримати це в таємниці. Не так, як перший раз. Я пережила це. Знову. І все добре", — казала Кайлі.

Міноуг зізналася, що після лікування їй було важко "знайти слушний час", щоб розповісти про це публічно, зокрема, після величезного успіху її синглу Padam Padam 2023 року, який отримав премію "Греммі".

Кайлі Міноуг у 2026 році Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кайлі Міноуг у гламурному образі виступила на гала-вечорі в Сен-Тропе.

Співачка розповіла, що на початку 2021 року, їй вдруге діагностували онкологію після того, як у 2005 році вона перемогла рак молочної залози.

Крім того, у 2024 році іменинницю назвали однією з найвпливовіших людей року. Зірка була присутня на гала-концерті TIME 100 у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку.