Бывшая солистка "ВИА Гры" оказалась в больнице: что произошло (фото)

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова попала в больницу и показалась под капельницами.

Артистка в своем Instagram показала фото, на котором она лежит в больничной палате, а рядом с ней стоит врач.

Миша Романова в больнице

Сначала экс-солистка группы не вдавалась в подробности, но впоследствии вышла на связь из киевской клиники.

Миша призналась, что находится в больнице второй день: с ней сейчас все в порядке. Это просто чекап. Впрочем, по словам певицы, ее все же кое-что беспокоит.

"Со мной все в порядке, не волнуйтесь, а то я, видимо, вас всех напугала. Я нахожусь в клинике на обследовании. Это просто плановое обследование, ничего страшного. Здесь я нахожусь уже второй день. Просто уже надо этот ретромобиль отремонтировать, поэтому так. В целом все хорошо. Меня здесь кормят, берут анализы, своя палата, все шикарно", — заявила Романова.

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Миша Романова оказалась в больнице Фото: Instagram

Миша Романова оказалась в больнице Фото: Instagram

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