Бывшая солистка "ВИА Гры" Кожевникова беременна первенцем (фото)
33-летняя украинская певица и бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова беременна первым ребенком. Пока артистка не раскрывает пол ребенка.
Анастасия поделилась новостью о беременности в Instagram (anastasiakozhevnikova). Бывшая "виагрянка" опубликовала серию снимков с округлившимся животиком на берегу моря.
Анастасия Кожевникова беременна
"Моя новая эра", — написала будущая мамочка.
Более подробной информации Кожевникова не стала раскрывать. А её подписчики, среди которых есть украинские звёзды, начали активно поздравлять её с этой новостью. В частности, с будущим пополнением в семье поздравили Миша Романова, Ксения Попова, Рамина Эсхакзай, Эрика Герцег и многие другие.
Кожевникова в группе "ВИА Гра"
Анастасия в 2013–2018 годах была участницей группы "ВИА Гра" после того, как победила в шоу "Хочу в ВИА Гру". Артистка родом из Южноукраинска, с 2018 года состоит в браке с Кириллом. Для них это будет первый общий ребенок.
На шоу "Хочу в ВИА Гра" артистка познакомилась с Натальей Могилинец и Эрикой Герцег. Они создали коллектив под руководством Надежды Мейхер. В качестве финалисток они исполнили тогда новую песню Константина Меладзе "Перемирие".
2 сентября 2018 года, пробыв в группе "ВИА Гра" 5 лет, Кожевникова покинула группу.
На данный момент, судя по социальным сетям звезды, она даёт частные уроки вокала в Киеве.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова попала в больницу и появилась под капельницами.
- Бывшая участница "ВИА Гра" Санта Димопулос с размахом отпраздновала свой 39-й день рождения на закрытой девичнике в Дубае.
Кроме того, Татьяна Воржева, которую часто сравнивают с голливудской звездой Анджелиной Джоли, в свое время была участницей группы "Real O" и даже принимала участие в шоу "Фабрика звезд". Сейчас она живет в Германии.