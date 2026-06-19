Бывшая солистка "ВИА Гры" Кожевникова беременна первенцем (фото)

33-летняя украинская певица и бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова беременна первым ребенком. Пока артистка не раскрывает пол ребенка.

Анастасия поделилась новостью о беременности в Instagram (anastasiakozhevnikova). Бывшая "виагрянка" опубликовала серию снимков с округлившимся животиком на берегу моря.

Анастасия Кожевникова беременна

"Моя новая эра", — написала будущая мамочка.

Более подробной информации Кожевникова не стала раскрывать. А её подписчики, среди которых есть украинские звёзды, начали активно поздравлять её с этой новостью. В частности, с будущим пополнением в семье поздравили Миша Романова, Ксения Попова, Рамина Эсхакзай, Эрика Герцег и многие другие.

Анастасия Кожевникова беременна Фото: Instagram

33-летняя Анастасия Кожевникова беременна Фото: Instagram

Кожевникова в группе "ВИА Гра"

Анастасия в 2013–2018 годах была участницей группы "ВИА Гра" после того, как победила в шоу "Хочу в ВИА Гру". Артистка родом из Южноукраинска, с 2018 года состоит в браке с Кириллом. Для них это будет первый общий ребенок.

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На шоу "Хочу в ВИА Гра" артистка познакомилась с Натальей Могилинец и Эрикой Герцег. Они создали коллектив под руководством Надежды Мейхер. В качестве финалисток они исполнили тогда новую песню Константина Меладзе "Перемирие".

2 сентября 2018 года, пробыв в группе "ВИА Гра" 5 лет, Кожевникова покинула группу.

На данный момент, судя по социальным сетям звезды, она даёт частные уроки вокала в Киеве.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, Татьяна Воржева, которую часто сравнивают с голливудской звездой Анджелиной Джоли, в свое время была участницей группы "Real O" и даже принимала участие в шоу "Фабрика звезд". Сейчас она живет в Германии.