Соломия Витвицкая удивила, сколько килограммов набрала в ожидании первенца (фото)

46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая, готовящаяся впервые стать мамой, поделилась с поклонниками подробностями своей беременности. Звезда призналась, как изменился ее вес за этот период и почему ей до сих пор удается сохранять стройную фигуру.

В своих Instagram-stories (@solomiyavitvitska) ведущая устроила рубрику "вопрос-ответ", где фоловеры обратили внимание на ее округлый животик и предположили, что она даже визуально похудела.

Однако Соломия заверила, что похудение не произошло, а вес увеличился совсем чуть-чуть.

"Кстати, не похудела, но набрала немного — около 3-4 кг. Но врачи говорят, что если были запасы до беременности, то можно вообще ничего не набрать", — рассказав о своих изменениях в фигуре ведущая.

Соломия Витвицкая рассказала, сколько килограмм набрала Фото: Instagram

Также телезвезда открыла секрет, почему ее аппетит остается сдержанным в течение всего срока. По словам Соломии, в начале беременности она страдала токсикозом, из-за чего есть совсем не хотелось. На более поздних сроках самочувствие несколько изменилось, однако постоянное ощущение сытости и периодическая изжога также не способствуют чрезмерному потреблению пищи.

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