Ольга Харлан показала свою месячную дочь: что известно об отце ребенка (фото)

Украинская фехтовальщица впервые показала лицо своей новорожденной дочери Арианны и поделилась трогательными эмоциями, связанными с материнством. Спортсменка, которая родила первенца в середине июня от своего жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле, призналась в безграничной любви к малышке.

Олимпийская чемпионка всё чаще делится с поклонниками радостными моментами своего нового статуса. На этот раз Ольга опубликовала нежную серию фотографий, на которых она вместе с любимым наслаждается первыми неделями родительства и держит крошечную дочку на руках.

Гордые родители не скрывают своего счастья, а сама спортсменка сопроводила фотографии очень эмоциональной подписью.

"Мы и не знали, что можно любить так сильно", — трогательно призналась Ольга Харлан.

История любви фехтовальщиков

Девочка появилась на свет в середине июня, став первым ребенком у этой звездной пары. Отцом маленькой Арианны является известный итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. Влюбленные уже давно вместе, а весной 2024 года они официально объявили о своей помолвке.

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