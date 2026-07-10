Ольга Харлан показала одномісячну доньку: що відомо про батька дитини (фото)

Українська фехтувальниця вперше показала обличчя своєї новонародженої доньки Аріанни та поділилася зворушливими емоціями від материнства. Спортсменка, яка народила первістка у середині червня від свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле, зізналася у безмежній любові до малечі.

Олімпійська чемпіонка дедалі частіше ділиться з шанувальниками радісними моментами свого нового статусу. Цього разу Ольга опублікувала ніжну серію фотографій, на яких вона разом із коханим насолоджується першими тижнями батьківства та тримає крихітну донечку на руках.

Горді батьки не приховують свого щастя, а сама спортсменка супроводила світлини дуже емоційним підписом.

"Ми й не знали, що можна любити настільки сильно", — зворушливо зізналася Ольга Харлан.

Історія кохання фехтувальників

Дівчинка з'явилася на світ у середині червня, ставши першою дитиною для зіркової пари. Батьком маленької Аріанни є відомий італійський шабліст Луїджі Самеле. Закохані вже тривалий час разом, а навесні 2024 року вони офіційно оголосили про свої заручини.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася у своїх соцмережах зворушливим сімейним кадром. Знаменитість показала хлопчика Оскара на руках у його батька, який захищає Україну на фронті.

Українська співачка Ірина Федишин замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час та розповіла про літні канікули своїх дітей.

Крім того, Святослав Вакарчук опублікував зворушливе фото своїх дітей у день батька.