Народить з дня на день: 46-річна Вітвіцька показала дитячу кімнату (фото)

46-річна українська телеведуча Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою. Зірка з нетерпінням чекає на хлопчика і вже облаштувала для нього дитячу кімнату.

Знаменитості вже пофарбували стіни та поклали підлогу у кімнаті малюка. Тепер вона планує обирати штори. Відповідні кадри Вітвіцька показала в Instagram-stories (solomiyavitvitska).

На оприлюднених знімках можна побачити, що телеведуча разом зі своїм чоловіком, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, майже облаштувала дитячу кімнату для малюка.

"Коли вже покладено підлогу, то вже вимальовується загальна картинка, і це додає оптимізму. Це дитяча кімната. Уже час визначитися зі шторами", – зазначила Вітвіцька.

Дитяча кімната сина Вітвіцької Фото: Instagram Дитяча кімната сина Вітвіцької Фото: Instagram

Крім цього, зірка завезла дитячі меблі і встановила комод-пеленатор. Телеведуча пожартувала, що син не дуже спішить з’явитись на світ, але вона вже повністю готова до його появи.

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"41-й тиждень. Мама вже в повному образі. Тато вже готовий. Син: "Я ще подумаю", – написала Вітвіцька.

Вітвіцька готова до народження сина Фото: Instagram

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Соломія Вітвіцька продовжує вигулювати стильні наряди та очікує на зустріч з сином. На нових кадрах телеведуча з’явилась у довгій синій сукні з поясом, який підкреслив її округлий животик.

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