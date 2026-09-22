Ни следов, ни сигнала: в Бразилии уже второй день ищут вертолет с вокалистом известного дуэта

Спасатели в Бразилии уже второе сутки прочесывают труднодоступную местность в поисках пропавшего вертолета Bell 430, на борту которого находились вокалист дуэта Rick & Renner и известный бизнесмен.

В бразильском штате Санта-Катарина вертолёт Bell 430 исчез с радаров и перестал выходить на связь. На борту вертолёта находились четверо человек. Среди пассажиров вертолета — популярный бразильский исполнитель Рик Солло (участник известного кантри-дуэта Rick & Renner) и бизнесмен Бруно Авелар. По состоянию на утро 22 сентября 2026 года вертолёт ещё не найден, а о авиакатастрофе пока не говорится. Об исчезновении вертолёта сообщили ВВС Бразилии (FAB) и пожарная служба штата Санта-Катарина.

По имеющимся данным, вертолёт с регистрационным номером PP-MGR вылетел из города Порту-Бело на побережье Санта-Катарины и должен был прибыть в Сан-Жоакин, расположенный в горной части штата. Однако 21 сентября экипаж внезапно прервал радиосвязь с диспетчерами.

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Спасательные службы и экстренные подразделения Бразилии немедленно приступили к поисково-спасательной операции. По информации бразильских спасательных служб, сначала поиски сосредоточили в районе Вакас-Гордас недалеко от Урубиши, где предполагали возможное место падения. Однако следов вертолета там не обнаружили. После этого спасатели расширили район поиска и начали проверять место, где был зафиксирован последний сигнал мобильного телефона одного из людей на борту.

Представители компании JTA Empreendimentos e Urbanismo, которой принадлежит вертолёт, подтвердили его исчезновение. В то же время компания отдельно подчеркнула, что подтверждения авиакатастрофы пока нет, а обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.

В настоящее время к поисковой операции привлечены пожарные, полиция и ВВС Бразилии (FAB), в частности вертолёт Black Hawk и самолёт SC-105 Amazonas.

В наземной части операции задействованы спасатели на транспортных средствах повышенной проходимости. Также планировалось задействовать поисковую собаку.

Поисковая операция проходит в сложных погодных условиях, ведь ещё 21 сентября в регионе было объявлено красное метеорологическое предупреждение из-за сильных ливней и гроз.

Кто находился на борту пропавшего вертолета

Среди пассажиров был Рик Солло (Rick) — популярный певец, участник известного бразильского кантри-дуэта Rick & Renner. За несколько часов до вылета он опубликовал в соцсетях видео встречи с Бруно Авеларом.

Встреча Рика Солло с Бруно Авеларом Фото: Скриншот

После известия об исчезновении вертолета партнер Солло по дуэту, Реннер, настоящее имя которого Иваир душ Рейс Гонсалвис, обратился к поклонникам с просьбой молиться за своего напарника и других людей, находившихся на борту.

"В этот момент тревоги и неопределённости мы объединяемся в позитивных мыслях и молитвах за поиски вертолёта, на котором летел Рик", — написал он в соцсетях.

После потери связи с вертолётом родственники и официальные представители музыканта призвали воздержаться от фейков и слухов, подчеркнув, что никаких подтверждений аварии или падения вертолёта пока нет.

Также в вертолете находился Бруно Авелар — известный бизнесмен и основатель крупного международного проекта "O Poder do Network".

Кроме того, одним из пассажиров пропавшего вертолёта был Паулу Соарес — видеооператор, сопровождавший певца и бизнесмена во время поездки.

А вот личные данные пилота, управлявшего вертолетом Bell 430, официальные службы пока не разглашают.

Что известно о вертолете

Пропавший вертолёт Bell 430 был изготовлен в 2001 году американской компанией Bell Helicopter. В Бразилии он зарегистрирован под номером PP-MGR и имеет сертификат на перевозки.

По данным бразильского авиационного регулятора ANAC, модель рассчитана на восемь мест — семь для пассажиров и одно для пилота. Регистрация воздушного судна находилась в нормальном статусе, а сертификация действовала до августа 2027 года.

Компания-владелец сообщила, что передала вертолёт в пользование Бруно Авелару и Рику, которые были друзьями владельца предприятия.

Официальные представители гражданской авиации и спасательных служб отмечают, что факт падения или аварии вертолета пока официально не подтвержден. Специалисты проверяют все возможные версии, в том числе вынужденную посадку в труднодоступной местности. Операция по поиску людей и воздушного судна продолжается.

Кто такой Рик Солло

Рик Солло, настоящее имя которого — Жеральд Антониу де Карвалью, — бразильский певец, композитор и музыкальный продюсер, наиболее известный как первый вокалист дуэта Rick & Renner.

Он родился 5 декабря 1966 года в Монти-ду-Карму, штат Токантинс, а заниматься музыкой начал ещё в детстве — примерно с 10–12 лет выступал вместе со своей сестрой Далвой.

В 1986 году Рик начал сотрудничать с Иваиром душ Рейсом Гонсалвисом, выступающим под псевдонимом Реннер, и они создали дуэт Rick & Renner.

Дуэт Rick & Renner Фото: Wikipedia

Свой первый официальный альбом дуэт выпустил в 1992 году, а широкую популярность артисты приобрели после выхода хита "Ela é Demais" в 1998 году. За годы совместной карьеры Rick & Renner продали более 10 миллионов дисков, хотя различные бразильские источники приводят и более высокие оценки продаж. В 2026 году дуэт отмечает 40-летие музыкального сотрудничества.

Рик также известен как автор песен для других бразильских исполнителей: среди композиций, связанных с ним как с композитором, — "Página de Amigos", "Só Dá Você na Minha Vida" и "Agenda Rabiscada". У дуэта были периоды разрыва — в частности, в 2010–2012 и 2015–2018 годах, после чего Рик и Реннер вновь возобновляли совместные выступления.

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