Ні слідів, ні сигналу: у Бразилії другий день шукають вертоліт з вокалістом відомого дуету

Рятувальники в Бразилії вже другу добу прочісують важкодоступну місцевість у пошуках зниклого вертольота Bell 430, на борту якого перебували вокаліст дуету Rick & Renner та відомий бізнесмен.

У бразильському штаті Санта-Катаріна зник із радарів і перестав виходити на зв'язок гелікоптер Bell 430. На борту повітряного судна перебували четверо людей. Серед пасажирів вертольота — популярний бразильський виконавець Рік Солло (учасник відомого кантрі-дуету Rick & Renner) та бізнесмен Бруно Авелар. Станом на ранок 22 вересня 2026 року вертоліт ще не знайшли, а про авіакатастрофу поки не йдеться. Про зникнення вертольота повідомили ВПС Бразилії (FAB) та пожежна служба штату Санта-Катаріна.

За наявною інформацією, вертоліт із реєстраційним номером PP-MGR вилетів із міста Порту-Бело на узбережжі Санта-Катаріни та мав прибути до Сан-Жоакіна в гірській частині штату. Однак 21 вересня екіпаж раптово припинив радіообмін із диспетчерами.

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Рятувальні служби та екстрені формування Бразилії негайно розпочали пошуково-рятувальну операцію. За інформацією бразильських рятувальних служб, спочатку пошуки зосередили в районі Вакас-Гордас поблизу Урубіші, де припускали можливе місце падіння. Однак слідів вертольота там не виявили. Після цього рятувальники розширили район пошуку та почали перевіряти місце, де зафіксували останній сигнал мобільного телефону одного з людей на борту.

Представники компанії JTA Empreendimentos e Urbanismo, якій належить вертоліт, підтвердили його зникнення. Водночас компанія окремо наголосила, що підтвердження авіакатастрофи наразі немає, а обставини події встановлюють компетентні органи.

Наразі до пошукової операції залучили пожежників, поліцію та ВПС Бразилії (FAB), зокрема вертоліт Black Hawk і літак SC-105 Amazonas.

У наземній частині операції працюють рятувальники з транспортом підвищеної прохідності. Також планувалося використати пошукового собаку.

Пошукова операція проходить у складних погодних умовах, адже ще 21 вересня в регіоні було оголошено червоне метеорологічне попередження через сильні зливи та грози.

Хто перебував на борту зниклого вертольота

Серед пасажирів був Рік Солло (Rick) — популярний співак, учасник відомого бразильського кантрі-дуету Rick & Renner. За декілька годин до вильоту він опублікував у соцмережах відео зустрічі з Бруно Авеларом.

Зустріч Рік Солло з Бруно Авеларом Фото: Скриншот

Після звістки про зникнення вертольота партнер Солло по дуету, Реннер, справжнє ім’я якого Іваїр душ Рейс Гонсалвіс, звернувся до шанувальників із проханням молитися за свого напарника та інших людей, які перебували на борту.

"У цей момент тривоги та невизначеності ми об’єднуємося в позитивних думках і молитвах за пошуки вертольота, який перевозив Ріка", — написав він у соцмережах.

Після втрати зв'язку з вертольотом рідні та офіційні представники музиканта закликали утриматися від фейків і чуток, наголосивши, що жодних підтверджень аварії чи падіння судна наразі немає.

Також у вертольоті перебував бізнесмен Бруно Авелар — відомий бізнесмен і засновник масштабного міжнародного проєкту "O Poder do Network".

Крім того, пасажиром зниклого вертольота був Паулу Соарес — відеограф, який супроводжував співака та бізнесмена під час поїздки.

А ось особисті дані пілота, який керував гелікоптером Bell 430, офіційні служби наразі не розголошують.

Що відомо про вертоліт

Зниклий Bell 430 був виготовлений у 2001 році американською компанією Bell Helicopter. У Бразилії він зареєстрований під номером PP-MGR і має сертифікацію для перевезень.

За даними бразильського авіаційного регулятора ANAC, модель має вісім місць — сім для пасажирів і одне для пілота. Реєстрація повітряного судна перебувала у нормальному статусі, а сертифікація була чинною до серпня 2027 року.

Компанія-власник повідомила, що передала вертоліт у користування Бруно Авелару та Ріку, які були друзями власника підприємства.

Офіційні представники цивільної авіації та рятувальних служб наголошують, що факт падіння або аварії вертольота наразі офіційно не підтверджений. Фахівці перевіряють усі можливі версії, включно із вимушеною посадкою в важкодоступній місцевості. Операція з розшуку людей і повітряного судна триває.

Хто такий Рік Солло

Рік Солло, справжнє ім’я Жералду Антоніу де Карвалью, — бразильський співак, композитор і музичний продюсер, найбільш відомий як перший вокаліст дуету Rick & Renner.

Він народився 5 грудня 1966 року в Монті-ду-Карму, штат Токантінс, а займатися музикою почав ще в дитинстві — приблизно з 10–12 років виступав разом із сестрою Далвою.

У 1986 році Рік почав співпрацювати з Іваїром душ Рейсом Гонсалвісом, який виступає під псевдонімом Реннер, і вони створили дует Rick & Renner.

Дует Rick & Renner Фото: Wikipedia

Перший офіційний альбом дует випустив у 1992 році, а широкої популярності артисти набули після виходу хіта "Ela é Demais" у 1998 році. За роки спільної кар'єри Rick & Renner продали понад 10 мільйонів дисків, хоча різні бразильські джерела наводять і вищі оцінки продажів. У 2026 році дует відзначає 40 років музичної співпраці.

Рік також відомий як автор пісень для інших бразильських виконавців: серед композицій, пов'язаних із ним як композитором, — "Página de Amigos", "Só Dá Você na Minha Vida" та "Agenda Rabiscada". У дуету були періоди розриву — зокрема у 2010–2012 та 2015–2018 роках, після чого Рік і Реннер знову відновлювали спільні виступи.

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