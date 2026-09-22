Названо ймовірну причину смерті 27-річного сина Сінді Кроуфорд (фото)

Єдиний син Сінді Кроуфорд, Преслі Гербер, ймовірно, помер від передозування під час перебування в реабілітаційному центрі в Каліфорнії.

Сінді Кроуфорд та її чоловіка Ренді Гербера начебто вже поінформували про те, що причиною смерті їхнього сина стало передозування. Про це пише TMZ з посиланням на свої джерела.

Чому помер Преслі Гербер

На момент смерті манекенник проживав разом з іншими людьми в будинку для осіб, що проходять реабілітацію (так званому "тверезому домі"), на території центру в районі Лос-Анджелеса.

На виклик до закладу лікування прибули поліція та пожежна служба: вони "вжили заходів для порятунку життя".

Ознак насильницької смерті не виявлено, а смерть Гербера "наразі розслідується як випадок передозування". Невідомо, чи вводили йому препарат "Наркан" (засіб для екстреної допомоги при передозуванні опіоїдами).

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Пізніше офіс коронера округу Лос-Анджелес підтвердив, що "розслідування триває, а доступна інформація обмежена". Смерть була констатована парамедиками, що прибули на місце події, о 09:45 20 вересня 2026 року. Розслідування веде Департамент поліції Санта-Моніки.

Преслі Гербер Фото: Instagram

Помер син Сінді Кроуфорд

У неділю видання Page Six підтвердило смерть Преслі в реабілітаційному центрі, назву якого не розголошують. Йому було 27 років.

Після звістки про трагічну загибель родина Гербер-Кроуфорд попросила про "приватність у цей надзвичайно складний і болісний час".

Преслі пішов стопами своєї матері та сестри Каї Гербер, підписавши контракт з агентством IMG Models у віці 15 років. Через рік він уперше вийшов на подіум під час показу круїзної колекції Moschino в Лос-Анджелесі.

Саме в той період у нього почалися проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами та психічним здоров’ям.

Преслі Гербер Фото: Instagram

У грудні 2018 року, коли юнаку було 19 років, його заарештували за керування автомобілем у нетверезому стані після того, як поліція зупинила його за перевищення швидкості в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Преслі Гербер у 2023 році розповів у випуску подкасту "Studio 22" про боротьбу з депресією.

Син Сінді Кроуфорд у 2022 році зробив пропозицію своїй дівчині Лексі Вуд.

Що відомо про життя та проблеми з ментальним здоровʼям Преслі Гербера.