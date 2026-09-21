Помер у 27 років: що відомо про сина супермоделі Сінді Кроуфорд (фото)

Преслі Вокер Гербер, 27-річний єдиний син американської супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера, раптово помер 20 вересня 2026 року.

Трагедія сталася в реабілітаційному центрі в Лос-Анджелесі, де він перебував останнім часом. Офіційну причину смерті наразі не встановлено, оскільки медична експертиза та розтин ще тривають.

Представники родини підтвердили втрату та звернулися до громадськості з проханням поважати приватність близьких у цей надзвичайно складний час.

Кар'єра та труднощі Преслі Гербера

Преслі пішов стопами своєї відомої матері. Хоча на початку кар'єри його більше цікавила фотографія, він підписав контракт з престижним агентством IMG Models і досяг значних успіхів:

дебютував на подіумі у 2016 році на показі Moschino;

брав участь у показах світових брендів, серед яких Burberry, Dolce & Gabbana, Balmain, Bottega Veneta та Ralph Lauren;

знімався для обкладинок провідних глянців: Vogue, CR Fashion Book, Numéro, L'Officiel;

у 2018 році знявся разом з мамою в рекламі Pepsi для Super Bowl (що було відсилкою до культового ролика Сінді 1992 року), а також позував з молодшою сестрою, відомою моделлю Каєю Гербер, для кампанії Calvin Klein.

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Сінді Кроуфорд з чоловіком та дітьми Фото: Instagram/Cindy Crawford

Проблеми зі здоров'ям та залежність

Преслі Гербер відкрито ділився з аудиторією своїми внутрішніми проблемами. В останні роки він публічно розповідав про важку депресію та регулярні панічні атаки.

У серпні 2024 року Преслі вперше шокував підписників в Instagram, записавши відео, де прямо зізнався: "Я зараз борюся з досить серйозною опіатною залежністю, яка то з'являлася, то зникала в моєму житті роками".

Влітку 2025 року манекенник гордо заявляв, що повністю зав'язав з алкоголем, а останні місяці життя присвятив веденню блогу про ментальне здоров'я Mental Health Mondays.

Преслі Гербер із сестрою Каєю Фото: presleygerber

Проблеми із законом

У січні 2019 року, коли Преслі було 19 років, його затримали в Беверлі-Гіллз за перевищення швидкості на Tesla. Тест показав наявність алкоголю в крові.

Юнак не оскаржував звинувачення, і суд призначив йому 3 роки умовного терміну, громадські роботи та спеціальний курс для водіїв.

Преслі Гербер Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Преслі Гербер у 2023 році розповів у випуску подкасту "Studio 22" про боротьбу з депресією.

Преслі Вокер Гербер у 2022 році зробив пропозицію своїй дівчині Лексі Вуд.

Син Сінді Кроуфорд видалив своє нашуміле татуювання.