Умер в 27 лет: что известно о сыне супермодели Синди Кроуфорд (фото)

Пресли Уокер Гербер, 27-летний единственный сын американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, внезапно скончался 20 сентября 2026 года.

Трагедия произошла в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе, где он находился в последнее время. Официальная причина смерти пока не установлена, поскольку медицинская экспертиза и вскрытие ещё продолжаются.

Представители семьи подтвердили эту утрату и обратились к общественности с просьбой уважать частную жизнь близких в это чрезвычайно сложное время.

Карьера и трудности Пресли Гербера

Пресли пошёл по стопам своей знаменитой матери. Хотя в начале карьеры его больше интересовала фотография, он подписал контракт с престижным агентством IMG Models и добился значительных успехов:

дебютировал на подиуме в 2016 году на показе Moschino;

участвовал в показах мировых брендов, среди которых Burberry, Dolce & Gabbana, Balmain, Bottega Veneta и Ralph Lauren;

снимался для обложек ведущих глянцевых журналов: Vogue, CR Fashion Book, Numéro, L'Officiel;

в 2018 году снялся вместе с мамой в рекламе Pepsi для Super Bowl (что было отсылкой к культовому ролику Синди 1992 года), а также позировал с младшей сестрой, известной моделью Каей Гербер, для кампании Calvin Klein.

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Синди Кроуфорд с мужем и детьми Фото: Instagram/Cindy Crawford

Проблемы со здоровьем и зависимость

Пресли Гербер открыто делился с фанатами своими личными проблемами. В последние годы он публично рассказывал о тяжелой депрессии и регулярных панических атаках.

В августе 2024 года Пресли впервые шокировал подписчиков в Instagram, записав видео, в котором прямо признался: "Я сейчас борюсь с довольно серьёзной опиоидной зависимостью, которая то появлялась, то исчезала в моей жизни на протяжении многих лет".

Летом 2025 года манекенщик гордо заявил, что полностью бросил алкоголь, а последние месяцы жизни посвятил ведению блога о психическом здоровье Mental Health Mondays.

Пресли Гербер с сестрой Каей Фото: presleygerber

Проблемы с законом

В январе 2019 года, когда Пресли было 19 лет, его задержали в Беверли-Хиллз за превышение скорости на Tesla. Тест показал наличие алкоголя в крови.

Молодой человек не оспаривал обвинение, и суд приговорил его к 3 годам условного срока, общественным работам и прохождению специального курса для водителей.

Пресли Гербер Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Пресли Гербер в 2023 году рассказал в выпуске подкаста "Studio 22" о борьбе с депрессией.

Пресли Уокер Гербер в 2022 году сделал предложение своей девушке Лекси Вуд.

Сын Синди Кроуфорд удалил свою нашумевшую татуировку.