Названа вероятная причина смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд (фото)

Единственный сын Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, вероятно, скончался от передозировки во время пребывания в реабилитационном центре в Калифорнии.

Синди Кроуфорд и её супруг Рэнди Герберу, по всей видимости, уже сообщили, что причиной смерти их сына стала передозировка. Об этом пишет TMZ со ссылкой на свои источники.

Почему умер Пресли Гербер

На момент смерти манекенщик проживал вместе с другими людьми в доме для лиц, проходящих реабилитацию (так называемом "трезвом доме"), на территории центра в районе Лос-Анджелеса.

По вызову в лечебное учреждение прибыли полиция и пожарная служба: они "приняли меры по спасению жизни".

Признаков насильственной смерти не выявлено, а смерть Гербера "в настоящее время расследуется как случай передозировки". Неизвестно, вводили ли ему препарат "Наркан" (средство для оказания экстренной помощи при передозировке опиоидами).

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Позже офис коронера округа Лос-Анджелес подтвердил, что "расследование продолжается, а доступная информация ограничена". Смерть была констатирована парамедиками, прибывшими на место происшествия, в 09:45 20 сентября 2026 года. Расследование ведёт Департамент полиции Санта-Моники.

Пресли Гербер Фото: Instagram

Умер сын Синди Кроуфорд

В воскресенье издание Page Six подтвердило смерть Пресли в реабилитационном центре, название которого не разглашается. Ему было 27 лет.

После известия о трагической гибели семья Гербер-Кроуфорд попросила "уважать их частную жизнь в это чрезвычайно сложное и тяжелое время".

Пресли пошёл по стопам своей матери и сестры Каи Гербер, подписав контракт с агентством IMG Models в возрасте 15 лет. Через год он впервые вышел на подиум во время показа круизной коллекции Moschino в Лос-Анджелесе.

Именно в тот период у него начались проблемы, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем.

Пресли Гербер Фото: Instagram

В декабре 2018 года, когда юноше было 19 лет, его арестовали за вождение в нетрезвом состоянии после того, как полиция остановила его за превышение скорости в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Пресли Гербер в 2023 году рассказал в выпуске подкаста "Studio 22" о борьбе с депрессией.

Сын Синди Кроуфорд в 2022 году сделал предложение своей девушке Лекси Вуд.

Что известно о жизни и проблемах с психическим здоровьем Пресли Гербер.