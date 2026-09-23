Беременная Федишин продемонстрировала округлый животик (фото)

Украинская певица Ирина Федишин поразила своим внешним видом. 39-летняя артистка, которая в третий раз готовится стать мамой, поделилась откровенными снимками из новой фотосессии.

На фото знаменитость позировала в белье. Животик Федишин на 32-й неделе беременности уже заметно округлился. Нежные снимки звезда опубликовала в Instagram (irynafedyshyn).

Пока что певица не раскрывает пол будущего малыша. Однако она планирует выпустить новую песню, посвященную малышу. Хит будет называться "Серденько".

Для откровенной фотосессии Федишин выбрала молочный бюстгальтер и длинную полупрозрачную накидку с объемными цветами. Образ певица дополнила белыми лилиями.

Новая фотосессия беременной Федишин Фото: Instagram Новая фотосессия беременной Федишин Фото: Instagram

По словам артистки, новая песня появилась на свет одновременно с ожиданием третьего ребенка.

"А я ще не знаю, які в тебе очі… Та розмовляю з тобою щоночі. Я відчуваю ручки маленькі, я так чекаю на тебе, серденько!" — поделилась отрывком из песни Федишин.

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Поклонники артистки считают, что во время третьей беременности она расцвела еще сильнее. Певица получила шквал комплиментов:

"Ириночка, вы невероятная красавица, особенно в этот чудесный период! Обожаю вас! Вы так вдохновляете! Продолжайте расцветать!";

"Вы невероятная!";

"Какая красивая!";

"Ну просто наша неземная богиня!".

Реакция на новые фото Федишина Фото: Instagram Реакция на новые фото Федишина Фото: Instagram

Ирина Федишин замужем за Виталием Човником. Пара поженилась в 2006 году. Возлюбленный певицы — не только ее муж, но и продюсер. У супругов двое сыновей — Юрий (2012) и Олег (2016).

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Ирина Федишин намекнула, на каком сроке она находится, ожидая рождения третьего ребенка.

Поклонники Федишин создали электронную петицию к президенту Украины с просьбой присвоить ей почетное звание. Супруг и продюсер артистки Виталий Човник отреагировал на инициативу слушателей

Кроме того, Ирина Федишин поделилась трогательными снимками в свадебном платье. Поводом для публикации фотографий с "повторной свадьбы" стала знаменательная дата — супруги отметили 20-ю годовщину своего брака.