Вагітна Федишин у спідньому похизувалася округлим животиком (фото)

Українська співачка Ірина Федишин приголомшила зовнішнім виглядом. 39-річна артистка, яка втретє готується стати мамою, поділилась відвертими світлинами з нової фотосесії.

На фото знаменитість позувала у спідньому. Животик Федишин на 32-му тижні вагітності вже помітно округлився. Ніжні кадри зірка опублікувала в Instagram (irynafedyshyn).

Наразі стать майбутньої дитинки співачка не розкриває. Однак вона планує випустити нову пісню, яку присвятила малюку. Хіт називатиметься "Серденько".

Для відвертої зйомки Федишин обрала молочний бюстгальтер та довгу напівпрозору накидку з об'ємними квітами. Образ співачка доповнила білими ліліями.

Новая вагітна фотосесія Федишин Фото: Instagram Новая вагітна фотосесія Федишин Фото: Instagram

За словами артистки, нова пісня народилася разом із очікуванням на третю дитину.

"А я ще не знаю, які в тебе очі… Та розмовляю з тобою щоночі. Я відчуваю ручки маленькі, я так чекаю на тебе, серденько!" — поділилась уривком з композиції Федишин.

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Шанувальники артистки вважають, що з третьою вагітністю вона ще більше розквітла. Співачка зірвала шквал компліментів:

"Іриночко, ви неймовірна красунечка, особливо у цей прекрасний період! Обожнюю вас! Ви так надихаєте! Квітніть і надалі!";

"Ви неймовірна!";

"Яка гарна!";

"Ну просто наша неземна богиня!".

Реакція на нові фото Федишин Фото: Instagram Реакція на нові фото Федишин Фото: Instagram

Ірина Федишин заміжня за Віталієм Човником. Пара одружилася у 2006 році. Коханий співачки не лише її чоловік, а й продюсер. У подружжя є двоє синів – Юрій (2012) та Олег (2016).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Ірина Федишин натякнула, на якому терміні вона перебуває, очікуючи на народження третьої дитини.

Шанувальники Федишин створили електронну петицію до президента України з проханням присвоїти їй почесне звання. Чоловік та продюсер артистки Віталій Човник відреагував на ініціативу слухачів

Крім того, Ірина Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.