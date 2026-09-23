Была пьяна: 50-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вылезла из окна (фото, видео)

Российская балерина в нетрезвом виде взобралась на подоконник одного из московских клубов и продемонстрировала присутствующим шпагат.

Соответствующее видео появилось на странице @furormediaru в Instagram и мгновенно разлетелось по сети. Инцидент вызвал волну возмущения среди пользователей социальных сетей.

Судя по кадрам, Волочкова, одетая в блестящее мини-платье и шляпу, залезла на подоконник клуба и стала выполнять свой фирменный вертикальный шпагат.

Очередная выходка

Балерина неуверенно держалась на ногах — ее состояние напоминало алкогольное опьянение. Мужчина, подстраховывавший Волочкову снизу, пытался рукой прикрыть обнаженные части тела артистки, пока та демонстрировала публике свой акробатический номер.

Эти кадры возмутили подписчиков, которые не сдерживали эмоций в комментариях под видео. Пользовательница latova.e назвала увиденное позором: "Жалкое зрелище! Позор! Женщина скатывается вниз. Неужели никто не может ей помочь?!".

Видео дня

Волочкова в базе "Миротворца"

Балерина, открыто поддерживающая политику нелегитимного президента страны-агрессора Владимира Путина, за нарушение государственной границы Украины внесена в базу данных сайта "Миротворец".

Анастасия Волочкова внесена в базу "Миротворец" Фото: Instagram

Анастасия Волочкова — бывшая солистка Большого театра, которая после скандального увольнения из труппы построила карьеру на громких публичных выходках, скандальных фотосессиях и своих фирменных шпагатах, которые регулярно попадают в заголовки желтой прессы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что бывшей прима-балерине, по всей видимости, не суждено дожить до следующего юбилея, а именно до 60 лет.

К тому же супермодель Эль Макферсон рассказала о своей зависимости. Она на протяжении многих лет боролась со своей пагубной привычкой, которая переросла не просто в проблему, а в заболевание.

Кроме того, известная украинская певица рассказала об алкоголизме. Лидия Скорубская, более известная как Lida Lee, впервые публично высказалась о видео 2024 года, на котором ее запечатлели пьяной в одном из заведений.