Російська балерина у нетверезому вигляді видерлася на підвіконня одного з клубів Москви й продемонструвала присутнім шпагат.

Відповідне відео з'явилося на сторінці furormediaru в Instagram і миттєво розлетілося мережею. Інцидент викликав хвилю обурення серед користувачів соцмереж.

Судячи з кадрів, Волочкова, вбрана у блискучу міні-сукню та капелюх, забралася на підвіконня клубу та стала виконувати свій фірмовий вертикальний шпагат.

Чергова витівка

Балерина трималася на ногах непевно — її стан нагадував алкогольне сп'яніння. Чоловік, що підстраховував Волочкову знизу, намагався рукою прикрити оголені частини тіла артистки, поки та демонструвала публіці свій акробатичний номер.

Кадри обурили підписників, які не стримували емоцій у коментарях під відео. Користувачка latova.e назвала побачене ганьбою: "Жалюгідне видовище! Ганьба! Жінка котиться вниз. Невже нікому їй допомогти?!".

Видео дня

Волочкова у базі "Миротворця"

Балерина, яка відкрито підтримує політику нелегітимного президента країни-агресора Володимира Путіна, за порушення державного кордону України внесена до бази сайту "Миротворець".

Анастасія Волочкова внесена у базу "Миротворець" Фото: Instagram

Анастасія Волочкова — колишня солістка Большого театру, яка після скандального звільнення з трупи побудувала кар'єру на гучних публічних витівках, скандальних фотосесіях та своїх фірмових шпагатах, які регулярно потрапляють у заголовки жовтої преси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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