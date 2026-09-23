"Была поражена": мать показала, как выглядят детские вагоны "Укрзализныци" (фото)

В 2024 году "Укрзализныця" впервые запустила поезда с детскими вагонами. В соцсети женщина поделилась своими впечатлениями от таких нововведений.

Анастасия Шевчук заявила, что детские вагоны — это самое лучшее, что могли придумать для путешествий с ребенком. Она поделилась в Threads фотографиями, на которых видно, что именно сделала "Укрзализныця" для комфорта малышей.

Как выглядят детские вагоны "Укрзализныци"

Так, вагоны для детей оформлены в ярких тонах, а также оснащены игрушками и развивающими активностями. Внутри есть спальные места для детей и взрослых, отдельные игровые зоны, детские столики и места для творчества.

Для маленьких пассажиров сотрудники предоставили книги, раскраски и различные игрушки, чтобы детям было веселее проводить время во время поездки.

Спальное место в детском вагоне Фото: Threads

Кроме того, в вагонах есть туалет, оборудованный для детей. Всё новое и чистое.

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"Не знаю, есть ли ещё где-то такое… Но эти детские вагоны — просто ТОП для путешествия с ребёнком! Помимо того, что ребёнку было чем заняться, у него ещё и было с кем поиграть. Время в поезде пролетело быстро и без напряга. Всё чистенькое, новенькое, я была в восторге", — отметила Анастасия.

Как выглядит детский вагон "Укрзализныци" Фото: Threads

Пользователи сети также остались под впечатлением от детского вагона:

"Впервые вижу такие, но это очень круто!";

"Да, они очень классные и свежие";

"Супер";

"Очень крутые".

Реакция людей на детские вагоны Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стоимость билета в детский вагон равна цене билета в купейный. Как сообщили в "Укрзализныце", он оборудован манежами и пеленальными столиками для самых маленьких пассажиров.

"Укрзализныця" наконец-то поставила точку в вечной дискуссии: "Имеет ли право пассажир с верхней полки некоторое время сидеть на нижней?". Однако это разъяснение вызвало волну возмущения.

Кроме того, "Укрзализныця" оказалась в центре нового скандала, связанного с домогательствами. На этот раз жертвами стали две девушки, ехавшие в одном купе с нетрезвым мужчиной. Тот отпускал сексистские шутки и пытался приставать к пассажиркам.