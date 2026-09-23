"Була вражена": матір показала, як виглядають дитячі вагони Укрзалізниці (фото)

У 2024 році Укрзалізниця вперше запустила потяги з дитячими вагонами. У соцмережі жінка розповіла про свої враження від таких інновацій.

Анастасія Шевчук заявила, що дитячі вагони – це мастхев для подорожей з дитиною. Вона поділилась у Threads кадрами, на яких можна побачити, що саме Укрзалізниця придумала для комфорту малюків.

Як виглядають дитячі вагони Укрзалізниці

Так, вагони для діток оформлені у яскравих тонах, а також обладнані іграшками та розвивальними активностями. Всередині є спальні місця для дітей і дорослих, окремі зони для ігор, дитячі столики і місця для творчості.

Для маленьких пасажирів працівники надали книжки, розмальовки, різноманітні іграшки, щоб діткам було веселіше проводити час під час поїздки.

Спальне місце у дитячому вагоні Фото: Threads

Крім цього, у вагонах є туалет, пристосований для дітей. Усе нове та чисте.

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"Не знаю, чи ще десь таке є… Але ці дитячі вагони просто ТОП для подорожі з дитиною! Окрім того, що дитина мала чим зайнятись там, то ще й мала з ким погратись. Час у поїзді минув швидко і без напрягу. Все чистеньке, новеньке, я була вражена", — відмітила Анастасія.

Як виглядає дитячий вагон Укрзалізниці Фото: Threads

Користувачі мережі також залишились під враженням від дитячого вагону:

"Вперше бачу такі, але це дуже круто!";

"Так, вони дуже круті і свіженькі";

"Супер";

"Дуже крутезні".

Реакція людей на дитячі вагони Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вартість квитка у дитячий вагон дорівнює ціні у купейний. Як розповіли в Укрзалізниці, він облаштований манежами та сповивальними столиками для найменших пасажирів.

Укрзалізниця нарешті поставила крапку у вічній дискусії: "Чи має право пасажир з верхньої полиці певний час сидіти на нижній?". Однак роз'яснення спровокувало хвилю обурення.

Крім того, Укрзалізниця потрапила в новий скандал через домагання. Цього разу жертвами стали двоє дівчат, які їхали в одному купе з нетверезим чоловіком. Той відпускав сексистські жарти і намагався чіплятися до пасажирок.