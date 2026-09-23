"Була вражена": матір показала, як виглядають дитячі вагони Укрзалізниці (фото)
У 2024 році Укрзалізниця вперше запустила потяги з дитячими вагонами. У соцмережі жінка розповіла про свої враження від таких інновацій.
Анастасія Шевчук заявила, що дитячі вагони – це мастхев для подорожей з дитиною. Вона поділилась у Threads кадрами, на яких можна побачити, що саме Укрзалізниця придумала для комфорту малюків.
Як виглядають дитячі вагони Укрзалізниці
Так, вагони для діток оформлені у яскравих тонах, а також обладнані іграшками та розвивальними активностями. Всередині є спальні місця для дітей і дорослих, окремі зони для ігор, дитячі столики і місця для творчості.
Для маленьких пасажирів працівники надали книжки, розмальовки, різноманітні іграшки, щоб діткам було веселіше проводити час під час поїздки.
Крім цього, у вагонах є туалет, пристосований для дітей. Усе нове та чисте.
"Не знаю, чи ще десь таке є… Але ці дитячі вагони просто ТОП для подорожі з дитиною! Окрім того, що дитина мала чим зайнятись там, то ще й мала з ким погратись. Час у поїзді минув швидко і без напрягу. Все чистеньке, новеньке, я була вражена", — відмітила Анастасія.
Користувачі мережі також залишились під враженням від дитячого вагону:
- "Вперше бачу такі, але це дуже круто!";
- "Так, вони дуже круті і свіженькі";
- "Супер";
- "Дуже крутезні".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Вартість квитка у дитячий вагон дорівнює ціні у купейний. Як розповіли в Укрзалізниці, він облаштований манежами та сповивальними столиками для найменших пасажирів.
- Укрзалізниця нарешті поставила крапку у вічній дискусії: "Чи має право пасажир з верхньої полиці певний час сидіти на нижній?". Однак роз'яснення спровокувало хвилю обурення.
Крім того, Укрзалізниця потрапила в новий скандал через домагання. Цього разу жертвами стали двоє дівчат, які їхали в одному купе з нетверезим чоловіком. Той відпускав сексистські жарти і намагався чіплятися до пасажирок.