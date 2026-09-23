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Памела Андерсон поразила эффектным макияжем после многих лет без косметики (фото)

Памела Андерсон без макияжа
Памела Андерсон | Фото: Getty Images

Известная голливудская актриса 59-летняя Памела Андерсон впервые за долгое время появилась на публике с эффектным макияжем. Ранее знаменитость заявляла, что отказывается от декоративной косметики. Однако сейчас она решила нарушить свое обещание.

Актриса посетила показ Vogue World в Милане. Она появилась на публике с макияжем smoky eyes. Соответствующие кадры со звездой были опубликованы в Instagram (ferragamo).

Как сейчас выглядит Памела Андерсон

Для выхода в свет кинозвезда выбрала золотистое платье от Ferragamo. Наряд украшали чёрная вставка и длинный шлейф. Памела дополнила образ небольшой сумкой с короткой ручкой и массивным ожерельем с подвесками и прозрачными элементами.

Знаменитость решила уложить волосы локонами, что идеально дополняет её образ.

Актриса Памела Андерсон
Памела Андерсон с макияжем в эффектном платье
Фото: Instagram

Интересно: ранее Памела Андерсон заявляла, что отказывается от макияжа из-за личной трагедии — смерти своей лучшей подруги и визажистки Алексис Вогель в 2019 году.

Видео дня

По словам актрисы, она поняла, что без близкого человека ей лучше вообще не наносить косметику.

Актриса Памела Андерсон
Памела Андерсон без макияжа
Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кстати, в США на аукционе будет выставлен на продажу кабриолет Dodge Viper 1993 года. На нём ездила Памела Андерсон. Ориентировочная цена Dodge Viper первого поколения невысока — 40–50 тысяч долларов.