Памела Андерсон показала, как отдыхает во Франции (фото)

Известная актриса Памела Андерсон отпраздновала свой 59-й день рождения в атмосфере полного расслабления на побережье Сен-Тропе. Звезда поделилась в Instagram серией фотографий, показав поклонникам свой спокойный отдых на юге Франции без шумных светских вечеринок.

Вместо помпезных торжеств актриса предпочла полное единение с природой. Судя по опубликованным кадрам в Instagram (@pamelaanderson), её праздничные дни прошли в неспешных прогулках вдоль побережья, купании в прозрачной голубой воде и наслаждении средиземноморскими пейзажами вдали от городской суеты.

Памела Андерсон во Франции Фото: Instagram

Для отпуска во Франции Памела подобрала изящные образы, которые идеально вписались в атмосферу курорта. Она позировала в воздушных платьях и свободных комплектах из легких натуральных тканей. При этом звезда традиционно отказалась от яркого макияжа, оставаясь верной своему современному естественному стилю.

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Памела Андерсон на отдыхе Фото: Instagram

В последние годы Андерсон кардинально изменила свои жизненные ориентиры, выбрав философию минимализма и открытости. Она сознательно избегает вспышек фотоаппаратов и светской суеты, отдавая предпочтение искренним моментам и путешествиям.

Памела Андерсон в Европе Фото: Instagram

Поклонники актрисы были в восторге от такого формата праздника. В комментариях под постом подписчики засыпали именинницу теплыми поздравлениями, отметив, что её гармоничный, счастливый вид и внутреннее спокойствие невероятно вдохновляют.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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