Памела Андерсон показала, як відпочиває у Франції (фото)
Відома акторка Памела Андерсон відсвяткувала своє 59-річчя в атмосфері повного релаксу на узбережжі Сен-Тропе. Зірка поділилася в Instagram серією світлин, показавши шанувальникам свій спокійний відпочинок на півдні Франції без гучних світських вечірок.
Замість помпезних святкувань акторка обрала повне єднання з природою. Судячи з опублікованих кадрів у Instagram (@pamelaanderson), її святкові дні минали за неспішними прогулянками вздовж узбережжя, купанням у прозорій блакитній воді та насолодою середземноморськими краєвидами далеко від міської метушні.
Для французьких канікул Памела підібрала витончені образи, що ідеально вписалися в атмосферу курорту. Вона позувала у повітряних сукнях та вільних комплектах із легких натуральних тканин. При цьому зірка традиційно відмовилася від яскравого макіяжу, залишаючись вірною своєму сучасному природному стилю.
Останніми роками Андерсон кардинально змінила життєві орієнтири, обравши філософію мінімалізму та відкритості. Вона свідомо уникає спалахів камер і світського галасу, віддаючи перевагу щирим моментам і подорожам.
Шанувальники акторки залишилися в захваті від такого формату свята. У коментарях під дописом підписники засипали іменинницю теплими привітаннями, зазначивши, що її гармонійний, щасливий вигляд та внутрішній спокій неймовірно надихають.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Памела Андерсон у міні знялася для глянцю. Зірка стала героїнею нового випуску AnOther Magazine, для якого позувала у серії яскравих і водночас провокативних образів.
- Акторка розповіла, як вона змусила Ліама Нісона "закохатися" в неї.
Крім того, Фокус розповідав, як змінилася зірка "Рятівників Малібу".