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Памела Андерсон показала, як відпочиває у Франції (фото)

Памела Андресон на відпочинку в європі
Памела Андресон поїхала у Францію | Фото: скріншот Youtube

Відома акторка Памела Андерсон відсвяткувала своє 59-річчя в атмосфері повного релаксу на узбережжі Сен-Тропе. Зірка поділилася в Instagram серією світлин, показавши шанувальникам свій спокійний відпочинок на півдні Франції без гучних світських вечірок.

Замість помпезних святкувань акторка обрала повне єднання з природою. Судячи з опублікованих кадрів у Instagram (@pamelaanderson), її святкові дні минали за неспішними прогулянками вздовж узбережжя, купанням у прозорій блакитній воді та насолодою середземноморськими краєвидами далеко від міської метушні.

Памела Андерсон у франції сан тропе
Памела Андерсон у Франції
Фото: Instagram

Для французьких канікул Памела підібрала витончені образи, що ідеально вписалися в атмосферу курорту. Вона позувала у повітряних сукнях та вільних комплектах із легких натуральних тканин. При цьому зірка традиційно відмовилася від яскравого макіяжу, залишаючись вірною своєму сучасному природному стилю.

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Памела Андерсон фото
Памела Андерсон на відпочинку
Фото: Instagram

Останніми роками Андерсон кардинально змінила життєві орієнтири, обравши філософію мінімалізму та відкритості. Вона свідомо уникає спалахів камер і світського галасу, віддаючи перевагу щирим моментам і подорожам.

Памела Андерсон який вигляд має зараз
Памела Андерсон у Європі
Фото: Instagram

Шанувальники акторки залишилися в захваті від такого формату свята. У коментарях під дописом підписники засипали іменинницю теплими привітаннями, зазначивши, що її гармонійний, щасливий вигляд та внутрішній спокій неймовірно надихають.

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