Памела Андерсон вразила ефектним макіяжем після років без косметики (фото)

Відома голлівудська актриса 59-річна Памела Андерсон вперше за довгий час вийшла у світ з ефектним макіяжем. Раніше знаменитість заявляла, що відмовляється від декоративної косметики. Однак зараз вона вирішила порушити свою обіцянку.

Акторка відвідала показ Vogue World у Мілані. Вона з’явилась на публіці з макіяжем smoky eyes. Відповідні кадри із зіркою оприлюднили в Instagram (ferragamo).

Як зараз виглядає Памела Андерсон

Для виходу у світ кінозірка обрала золотисту сукню від Ferragamo. Вбрання прикрасили чорна вставка та довгий шлейф. Образ Памела доповнила невеликою сумкою з короткою ручкою та масивним намистом з підвісками й прозорими елементами.

Волосся знаменитість вирішила укласти локонами, що ідеально завершує її лук.

Памела Андерсон з макіяжем в ефектній сукні Фото: Instagram

Цікаво: раніше Памела Андерсон заявляла, що відмовляється від макіяжу через особисту трагедію – смерть найкращої подруги та візажистки Алексіс Вогель у 2019 році.

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За словами акторки, вона відчула, що без близької людини їй краще взагалі не носити косметику.

Памела Андерсон без макіяжу Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Памела Андерсон останнім часом проміняла гучні голлівудські вечірки на спокійний та усвідомлений спосіб життя. Акторка порадувала своїх шанувальників новою публікацією в соцмережі, де показала нарциси, які зібрала у себе на городі.

Також зірка поділилася серією світлин, показавши шанувальникам свій спокійний відпочинок на півдні Франції без гучних світських вечірок.

До речі, у США на аукціоні продаватимуть кабріолет Dodge Viper 1993 року. На ньому їздила Памела Андерсон. Орієнтовна ціна Dodge Viper першого покоління невисока — 40-50 тисяч доларів.