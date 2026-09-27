Время остановилось 100 лет назад: в Украине обнаружили село с загадочными колодцами (фото)

На Буковине, в Черновицкой области, есть село, где словно остановилось время: старинные дома у леса, десятки храмов и, самое главное, — уникальные колодцы, украшенные настолько искусно, что их легко спутать с миниатюрными часовнями.

Речь идет о Давыдовке — поселении с многонациональным прошлым и архитектурой, которой уже более ста лет. Чем интересен этот населённый пункт для путешественников, — читайте в материале Фокуса.

Как сообщает общественная организация "Кафедра Буковины", история села началась с азартной игры. По преданию, земли, покрытые густыми лесами со столетними елями, во времена Австро-Венгерской империи принадлежали помещику, который проиграл их в карты.

Новый владелец оказался перед огромным лесным массивом, с которым не знал, что делать, и поэтому решил бесплатно раздавать участки переселенцам. Условие было одно: вырубить гектар леса и построить на этом месте дом.

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На этот призыв откликнулись украинцы, чехи, словаки, немцы, поляки, румыны и представители других народов. Так в лесном крае возникла многоконфессиональная и полиэтническая община, следы которой в селе заметны и сегодня. По легенде, само название Давыдовка произошло от имени мужчины по имени Давид.

Колодцы, как часовни

Визитной карточкой села стали местные колодцы — не просто источники воды, а настоящие образцы народной архитектуры. Каждая из них имеет двускатную крышу, окошки, резьбу и фигурное убранство, благодаря чему снаружи напоминает миниатюрный домик или часовню.

Визитной карточкой села стали местные колодцы Фото: Instagram Визитной карточкой села стали местные колодцы Фото: Instagram

Цвета тоже не повторяются: зеленый, синий, бордовый — каждый колодец окрашен по-своему и украшен орнаментами, крестами или колесами.

Колодцы поражают своей красотой Фото: Instagram Колодцы поражают своей красотой Фото: Instagram

Именно эти детали придают Давыдовке особую, почти мистическую атмосферу.

Множество храмов

Еще одна особенность Давыдовки — большое количество храмов. Местные жители шутят, что часовню или церковь здесь можно встретить буквально через каждые несколько километров.

Среди наиболее заметных объектов — старая греко-католическая церковь. Ее построили не в самой Давыдовке: в 1905 году здание разобрали в соседнем селе Мигово, перевезли сюда и заново освятили в 1907 году. Храм стоит не на сплошном каменном фундаменте, а на специальных опорах, привезенных из Прикарпатья.

Особенность Давыдовки — большое количество храмов Фото: YouTube

Не менее интересна и деревянная церковь Святых Петра и Павла. Вместе с другими храмами, колокольнями и старинными ажурными крестами, на которых часто вырезаны символы солнца, луны и глаза, — они превращают село в своеобразный исторический заповедник под открытым небом.

С Давидовкой связано и имя известного украинского композитора, писателя и педагога Сидора Воробкевича. В 1861-1864 годах он жил в селе, служил в местной церкви и учил местных детей грамоте.

Буковинский колорит

Помимо храмов и колодцев, в селе сохранилась характерная для Буковины застройка: старые дома с вертикальной деревянной отделкой (тесом) и приподнятым уровнем мансарды или чердака — деталь, которой давидовская архитектура отличается от соседних сел.

Впрочем, немало исторических зданий сегодня нуждаются в реставрации, а церковные общины постепенно сокращаются. Тем не менее Давыдовка по-прежнему остаётся местом с особой энергетикой — там, где переплелись судьбы разных народов, культур и вероисповеданий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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